Météo. Les orages sévissent encore en Occitanie

De violents orages ont éclaté sur la région d’Agen avec de la grêle et des très fortes précipitations. En Occitanie, le Lot est sous vigilance orange aux orages.

La canicule et ses fortes chaleurs sont passées. Mais les orages ont pris place sur une partie du pays. Trente-et-un départements sont encore placés en vigilance orange par Météo-France ce jeudi 23 juin, dont le Lot en Occitanie.

Dans son dernier bulletin, l’institut météorologique parle d’une « situation fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes violents ». Il indique que « de violents orages ont éclaté sur la région d’Agen avec de la grêle et des très fortes précipitations. Ces orages se décalent vers le nord. »

Les #orages qui traverseront aujourd'hui les régions du sud-ouest au nord-est seront localement très pluvieux (20 à 50 mm en moins de 30 min à 1h). Prudence si vous vous déplacez. Limitez votre vitesse. 🚗⛈️ pic.twitter.com/vtD6evtyek — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 23, 2022

Après l’Occitanie, les orages se dirigent vers le nord

Ce midi, « une cellule intense s’est formée en milieu de matinée entre le Gers et le Lot-et-Garonne, provoquant de violentes chutes de grêle, comme dans la région d’Agen, où il est tombé 37 mm en moins de 30 min. D’autres orages éclataient dans le même temps le long du relief Cévenol », selon La chaîne météo.

« Une nouvelle vague orageuse se déclenchera ce jeudi après-midi entre le Midi-Pyrénées et le centre-est, concernant encore une fois surtout l’Auvergne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Ces orages, plus isolés, seront encore localement violents entre 15 heures et minuit », annonce le média spécialisé. « Ce soir : un front orageux s’organise entre le massif central et le Grand-Est avec un risque de phénomène violent jusqu’en milieu de nuit avant que ce risque ne s’écarte. »