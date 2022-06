Météo : Gers, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne en vigilance rouge canicule

Depuis 16h ce jeudi 16 juin, Météo France a placé 12 départements en vigilance rouge canicule, dont quatre en Occitanie, à savoir le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Des records de chaleur seront probablement battus dès vendredi dans ces territoires.

Des records de température vont tomber CC Pixabay

Les services de Météo France viennent de placer 12 départements en vigilance rouge canicule à partir de ce jeudi 16 juin, dont quatre en Occitanie : le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Ceux-ci étaient déjà surveillés de près par les météorologues suite aux fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours. Et le thermomètre continue de s’affoler : à 15h45, il faisait 36 degrés à Auch, Albi et Toulouse, et 37 degrés à Carcassonne.

Des records de chaleur à venir

Après avoir vécu un mois de mai durant lequel les températures ont atteint des records, l’Occitanie s’apprête à subir une canicule d’une précocité inédite. La nuit prochaine, le mercure devrait rester bloqué entre 19 et 23 degrés dans les départements placés en vigilance rouge. « Des valeurs très élevées pour la saison », commente Météo France. Et la chaleur s’accentuera encore en Occitanie, puisque nous devrions fréquemment atteindre les 40 degrés, voire les dépasser. Quant à la nuit de vendredi à samedi, elle s’annonce très chaude dans le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, où les températures seront comprises entre 22 et 25 degrés. Une dégradation orageuse est attendue en Occitanie en début de semaine prochaine, ce qui devrait permettre une baisse des températures.

Attention à vous !

Lors d’épisode caniculaire, comme c’est le cas dans les départements placés en vigilance rouge, chacun d’entre nous est menacé, même les personnes en bonne santé. « L’augmentation de la température peut mettre en danger les personnes à risque c’est-à-dire les personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants », préconise Météo France. L’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie délivre également quelques conseils :