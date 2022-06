Canicule. Huit départements d’Occitanie en vigilance orange

Huit départements d’Occitanie sont placés en vigilance orange par Météo-France à cause de la canicule à cause d’un dôme de chaleur sur l’ouest et le sud-ouest du pays.

Les températures continuent à monter. Une vague de chaleur passée par le Maroc, le Portugal et l’Espagne s’installe sur la France. Météo-France a donc placé 23 départements de l’ouest et du sud-ouest, dont huit en Occitanie, en vigilance orange canicule. L’alerte est valable au moins jusqu’à vendredi matin.

Dans la région Occitanie, les départements placés en vigilance oranges sont l’Ariège, l’Aveyron, Le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Pour rappel, il est question de canicule dans le sud-ouest lorsque, pendant 72 heures de suites, les températures dépassent 36° durant la journée et 21° pendant la nuit.

Une canicule marquée d’une précocité inédite

« Après un mois de mai avec des températures records, la France va subir une canicule marquée d’une précocité inédite », d’après Météo-Fancre. Dans l’après-midi de ce jeudi 16 juin, il faut s’attendre à 39° à Alès, 38° à Toulouse, Tarbes, Albi et Nîmes, ou encore 37° à Montauban et Millau.

« Hier, mercredi, les maximales ont déjà atteint 37° à Toulouse (31), 36° à Montauban (82), 35° à Montélimar (26) et Mont-de-Marsan (40) », selon l’institut météorologique. Et le mercure va poursuivre sa montée. « La nuit prochaine, les minimales sur les départements en orange seront comprises entre 19° et 23°, valeurs très élevées pour la saison. La chaleur s’accentuera demain après-midi sur l’ensemble du pays et les 40° seront fréquemment atteints, voire dépassés sur un grand quart sud-ouest, avec de possibles records mensuels de chaleur. »

Pendant la canicule, les préfectures d’Occitanie appellent à la vigilance

Dans ce contexte de canicule, les préfectures appellent à la vigilance. « Si vous connaissez des personnes âgées, isolées, handicapées ou fragiles, prenez de leurs nouvelles ou rendez-leur visite régulièrement et incitez-les à s’inscrire sur le registre mis en place par chaque mairie afin de recevoir de l’aide de bénévoles », écrit par exemple celle de Haute-Garonne dans un communiqué. Elle rappelle aussi de boire fréquemment et invite à éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes.

Dans le Tarn, l’ARS a demandé l’activation des plans bleus dans les différents Ephad du département.