Météo. Alerte canicule dans le sud-ouest : Gros coup de chaleur sur l’Occitanie

La canicule arrive en Occitanie et dans l’ensemble du sud-ouest du pays. Le mercure devrait atteindre les 40° cette semaine, alors que les normales de saison sont à 24°.

Un temps digne d’une canicule s’installe en Occitanie et dans l’ensemble du sud-ouest. « Les seuils de canicule ont été ponctuellement atteints la nuit dernière avec une atmosphère très douce entre les plaines d’Aquitaine et le pourtour de la Méditerranée, incluant la basse vallée du Rhône (de 18° à 23°C). Toulouse n’est pas descendue sous la barre des 20°C (nuit tropicale) et le thermomètre entamait une hausse de 2°C par heure. Nîmes n’est pas descendue sous la barre des 23°C, ce qui correspond au seuil de la canicule », indique La chaîne météo dans un bulletin d’alerte.

#Alerte. Sur certaines régions, les seuils de #canicule seront atteints pendant trois jours et trois nuits. Nos services émettent une alerte qui évoluera dans le courant des prochaines heures. https://t.co/qwsNf7p9Ws — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 13, 2022

Un gros coup de chaleur est prévu dans l’après-midi de ce mardi 14 juin. Les prévisions météorologiques annoncent 37° dans la vallée de la Garonne, 36° à Tarbes et à Toulouse. Pour rappel, il est question de canicule Occitanie et dans le sud-ouest lorsque, pendant 72 heures de suites, les températures dépassent 36° durant la journée et 21° pendant la nuit.

La chaleur, digne d’une canicule, se maintient en Occitanie

Mercredi, les températures minimales seront souvent proches de 20° à 23° dans le sud-ouest. « Les chaleurs caniculaires se maintiendront sur les mêmes régions tout en s’accentuant sur le centre-ouest », selon La chaîne météo. Une hausse des températures est attendue jeudi. Le mercure devrait atteindre les 40° alors que les normales de saison sont à 24°.

C'est demain après-midi que l'épisode caniculaire débutera réellement au sud-ouest (et se poursuivra en Provence). Voici quelques valeurs max attendues d'ici à ce week-end. Même si les records absolus de juin ne seront pas battus, la précocité de cette canicule sera du jamais vu. pic.twitter.com/dz7QtoMVEj — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 13, 2022

Si les températures grimpent ainsi, c’est à cause d’une dépression située au large du Portugal. La chaîne météo explique que « de l’air brûlant remonte du Maroc vers la France en passant sur l’Espagne. Ce principe de la pompe à chaleur provoque la formation d’un dôme de chaleur sur notre pays. Ce dôme sera vissé sur la France principalement de mercredi à vendredi, voire samedi. »