Occitanie : Les bons réflexes à adopter durant l’épisode de fortes chaleurs

En cette période de fortes chaleurs que connaît l’Occitanie cette semaine, l’Agence régionale de santé (ARS) rappelle les bons réflexes à adopter. Des conseils avisés qui permettent de se protéger au mieux face aux températures extrêmes.

Pensez à boire ! © pixabay

L’Occitanie connaît, cette semaine, un épisode de fortes chaleurs, qui atteindra son apogée ce vendredi 17 juin selon Météo France. Une situation qui constitue un risque sanitaire pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail et de leur activité physique. L’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie rappelle alors les réflexes à adopter pour se protéger au mieux des fortes chaleurs.

Quels sont les risques liés aux fortes chaleurs ?

Car l’impact sur l’organisme peut être important, voire grave, dès les premières chaleurs. Il s’agit d’une réelle agression. « La transpiration permet au corps de maintenir sa température, mais lorsqu’il ne la contrôle plus et qu’elle augmente rapidement, une personne peut être victime d’un coup de chaleur qui peut être mortel », explique l’ARS. Les nourrissons et les personnes âgées ou atteintes d’une maladie chronique y étant particulièrement vulnérables lors de ces épisodes climatiques. Ils sont également plus rapidement concernés par de potentielles déshydratations, et l’aggravation de pathologies existantes. De même que les personnes exerçant une activité sportive et les travailleurs manuels, fortement exposés à la chaleur.

Comment se protéger des fortes chaleurs ?

Pour éviter les coups de chaud ou la déshydratation, qui restent les principaux risques lors d’un épisode de fortes chaleurs, l’ARS énumère ses conseils sanitaires, à appliquer avant les premiers signes de souffrance corporelle :