Grève du 15 mars. Moins de manifestants dans les rues en Occitanie

La huitième journée de manifestation contre la réforme des retraites a mobilisé moins de monde ce mercredi 15 mars en Occitanie.

Pour la huitième fois, des manifestations se sont déroulées ce mercredi 15 mars dans toute l’Occitanie pour s’opposer au projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Les cortèges organisés à l’appel de huit syndicats ont cependant mobilisé moins de monde que lors des précédents rendez-vous. Le Journal Toulousain fait le point.

Dans l’Aude

– Carcassonne : 3 000 manifestants pour les syndicats, 2 600 selon les autorités ;

– Narbonne : 3 000 personnes d’après la police, 2 500 selon la police.

Dans l’Ariège

– Foix : 7 000 manifestants selon FO.

Dans l’Aveyron

– Rodez : 20 000 personnes selon les syndicats, 4 000 d’après la préfecture.

Dans le Gard

– Nîmes : 15 000 manifestants selon la CGT, 3 000 selon la préfecture.

Dans le Gers

– Auch : entre 3 500 selon les estimations de la CGT, 2 000 d’après la police.

En Haute-Garonne

– Toulouse : 90 000 manifestants d’après les syndicats, 15 000 selon la police.

Dans les Hautes-Pyrénées

– Tarbes : 9 000 manifestants selon les syndicats, 3 600 d’après les autorités.

Dans l’Hérault

– Montpellier : 10 000 à 12 000 manifestants selon les syndicats ; 6 200 selon la police ;

– Béziers : 6 000 personnes selon l’intersyndicale, 3 500 selon les autorités ;

– Sète : 3 000 manifestants selon l’intersyndicale, 2 000 d’après les services de l’État.

🔥 12000 à Montpellier, 7000 à Béziers, 2000 à Sète, 800 à Clermont-l’Hérault, 400 à Saint-Pons.



On reste mobilisé·es en grève, en manif, et on se déploie dans les actions interpro 💪



On lâche rien ! ✊ #Greve15mars #NonALaReformeDesRetraites pic.twitter.com/Jrx6jcWzqf