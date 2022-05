Covid-19. L’amélioration de la situation se poursuit en Occitanie

La situation épidémiologique de la Covid-19 poursuit son amélioration région Occitanie. Le taux d’incidence est quasiment à 200 cas pour cent mille habitants dans la région. Par ailleurs, 1 335 personnes se trouvent dans les établissements de santé de la région.

Les voyants sont au vert. La situation épidémiologique de la Covid-19 ne cesse de s’améliorer en Occitanie. « L’amélioration des indicateurs épidémiques se poursuit dans l’ensemble des départements en Occitanie. Le nombre de nouveaux cas est à nouveau en baisse partout et pour toutes les tranches d’âge. Le nombre de personnes hospitalisées suit la même évolution », annonce l’Agence régionale de santé (ARS) dans un bulletin publié mardi 24 mai.

206 cas de Covid-19 pour cent mille habitants en Occitanie

Le taux d’incidence en Occitanie est de 206 cas de Covid-19 pour cent mille habitants. Il était à 265 une semaine auparavant, et 361 il y a 14 jours. Dans la région, le taux le plus bas est observé en Tarn-et-Garonne, où il s’élève à 161. À l’inverse, il est plus élevé dans l’Aude où il atteint 241. En Haute-Garonne, il est de 227. Plus de 86 000 tests ont été réalisés au cours des sept derniers jours. Parmi eux, 14,1 % se sont avérés positifs. Il y a ainsi, en moyenne, 1 741 nouveaux cas de coronavirus par jour.

Du côté des établissements de santé en Occitanie, 1 335 personnes s’y trouvent à cause de la Covid-19. Parmi elles, 94 se trouvent en réanimation et soins critiques. La semaine dernière, quelque 1 500 personnes étaient encore hospitalisées, dont 105 en réanimation et soins critiques.

« Ces indicateurs d’amélioration sont encourageants. Mais ils nous invitent à rester vigilants envers nos proches les plus vulnérables face au virus : protégeons-les avec nos gestes barrières habituels et un rappel de vaccination », alerte l’ARS.