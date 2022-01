Papichou, le salon de thé qui égaie les papilles des amoureux du chou

Papichou, un nouveau salon de thé, vient d’ouvrir ses portes dans le centre-ville de Toulouse. Située à deux pas du capitole, l’enseigne est spécialisée dans les choux salés et sucrés.

Chou devant ! Telle est la devise de Papichou, un nouveau salon de thé qui vient d’ouvrir ses portes en plein cœur de Toulouse, à deux pas du Capitole. Cette enseigne originale propose tout un choix de pâtisseries, de boissons et de préparations salées pour déjeuner, bruncher ou prendre un simple goûter. Mais Papichou, c’est avant tout le paradis des tous les friands de ces fameuses petites pâtisseries à la crème : les choux !

Chocolat noir, caramel beurre salé, violette, fruit de la passion, cassis, spéculoos, une farandole de petits choux fera tourner les têtes des gourmands ! Choux sucrés ou choux salés, il y en a pour tous les goûts ! La carte de Papichou déborde de recettes originales de ces irrésistibles petites douceurs qui feront saliver, à coup sûr, les amateurs de pâtisserie. Dans une ambiance lounge et cosy, sur un fond de musique soul, l’endroit est idéal pour se détendre autour d’une petite assiette entre amis ou encore lors d’une petite pause lecture, tout en dégustant ces petits choux.

Pour les amateurs tartes et de gâteaux, d’autres pâtisseries comme des banoffee, des forêts noires ou encore des crumbles seront à découvrir.

Un héritage de monsieur Paternel

Cette passion pour le chou, Cindy Paternel, fondatrice de Papichou, la tient de… son paternel. En effet, monsieur Paternel père a exercé come boulanger-pâtissier pendant plus de quarante ans. « C’est une histoire de famille », assure la jeune femme qui a décidé de s’associer à son mentor pour monter son affaire. Après avoir travaillé dans commerce pendant plus de dix ans, celle-ci souhaitait « transmettre et partager les plaisirs et les douceurs de son enfance ». Elle se lance alors dans le projet Papichou, en plein centre ville à Toulouse.

Un nom qui n’a pas été choisi par hasard. En effet, l’enseigne fait référence au surnom donné par ses petits enfants à celui qui, désormais grand-père, est sorti de sa retraite pour prêter main forte à sa fille

Des choux salés aux recettes originales

Ce qui fait l’originalité de Papichou, ce sont ses choux salés. Les clients pourront déguster des recettes originales confectionnées par Gaëlle, cuisinière de l’équipe, ayant déjà travaillé dans le restaurant gastronomique Les Jardins de l’Opéra à Toulouse.

Jambon cru, pesto, tomates séchées, parmesan : « l’Italien » est l’un des choux salés qui fera voyager les papilles des consommateurs. Ils pourront aussi goûter au chou « Norvégien », à base de saumon, de crème chantilly au fromage frais, d’aneth et de citron ou encore au chou « Marseillais », fait à base de crevettes flambées au pastis, accompagnées de crème fraîche…

Par ailleurs, d’autres spécialités viennent régulièrement compléter la carte, de façon éphémère. En effet, « Gaëlle propose souvent des choux du moment, en créant ses propres recettes. La semaine dernière, celle-ci avait élaboré une recette à base de guacamole, de saumon et de sésame. Pendant la période de Noël, nous proposions le chou Gersois… au foie gras » souligne Cindy Paternel.

Infos pratiques

Papichou, 24 rue Léon Gambetta, 31 000 Toulouse

09.86.68.67.42

Charlotte Benatti