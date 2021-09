Covid-19. Quelle est la situation dans les hôpitaux d’Occitanie à l’heure de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale ?

Alors qu’entre en vigueur, ce mercredi 15 septembre, l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé, 974 personnes sont encore prises en charge dans les hôpitaux d’Occitanie en lien avec la Covid-19.

Le nombre de patients atteints de la Covid-19 continue de baisser dans les hôpitaux d’Occitanie. Ce mercredi 15 septembre, jour de l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour l’ensemble des professionnels de la santé, le chiffre est même passé en dessous de la barre symbolique des 1000, avec 974 hospitalisations au total. C’est 93 de mois que par rapport au dernier bulletin publié par l’Agence régionale de santé, il y a quatre jours.

Plus que 246 patients en réanimation et soins critiques

Dans la région, c’est en Haute-Garonne que le nombre d’hospitalisations est le plus élevé avec 229 patients. La tendance est également à la baisse en ce qui concerne les patients en réanimations et soins critiques. Ils ne sont plus que 246 à ce jour, soit 34 de moins qu’il y a quatre jours. En revanche, 47 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le total à 5091 décès en Occitanie depuis le début de l’épidémie.

De faibles taux d’incidence

Enfin, en ce qui concerne la circulation du virus en Occitanie, 879 nouveaux cas de Covid-19 sont toujours détecté en moyenne par jour. Le taux d’incidence au niveau régional, s’établit actuellement à un peu plus de 107 nouveaux cas pour 100 000 habitants. L’ensemble des départements est désormais largement en dessous du seuil d’alerte des 200 cas pour 100 000 habitants. Celui où la circulation du virus est la plus importante étant l’Ariège avec un taux d’incidence de 154,9.