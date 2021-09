Toulouse inaugure la plus grande centrale solaire urbaine de France

Construit sur les ruines de l’usine AZF, l’Oncopole de Toulouse inaugure, vingt ans après la catastrophe, la plus grande centrale solaire de France.

Située sur le site de l’ancienne usine AZF, c’est au lendemain du vingtième anniversaire de la catastrophe qu’a eu lieu l’inauguration de la centrale solaire de l’Oncopole de Toulouse. « « Dans ce lieu hautement symbolique pour tous les Toulousains, la ville montre sa capacité à conjuguer devoir de mémoire et investissement dans l’avenir sur le site de l’ancienne usine AZF », a déclaré le maire de la ville Jean-Luc Moudenc. La centrale, qui est, à ce jour, la plus grande dans le pays qui soit en fonctionnement en milieu urbain, produira l’équivalent de la consommation électrique de plus de 4.000 foyers.

Une partie de la centrale solaire financée par des citoyens

L’esthétique de l’installation a été particulièrement soignée. « La nature du terrain, modifiée par la catastrophe, a nécessité la mise en œuvre d’un design et des procédés d’installation innovants, afin de respecter le site et d’en faire un projet remarquable sur le plan environnemental » ajoute Gilles Amendola, Vice-Président d’Urbasolar, fabricant et exploitant de la centrale. Autre particularité, l’investissement de 12.4 millions d’euros du projet a été porté majoritairement par les collectivités locales, Toulouse Métropole en tête. Et la population a pu participer au financement, au travers de la coopérative Citoyen’R, qui a pris part au capital de la société.

Source : communiqué de presse