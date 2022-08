Musique, théâtre, danse… Top départ de l’Urban festival à Albi

L’Urban festival commence ce mercredi 24 août à Albi, dans le Tarn. Cet événement dédié à la jeunesse se déroule jusqu’au 18 août.

L’Urban festival commence ce mercredi 24 août à Albi, dans le Tarn. Cet événement dédié à la jeunesse se déroule jusqu’au 18 août. Crédit photo pxfuel CC

La 22e édition de l’Urban festival débute ce mercredi 24 août à Albi dans le Tarn. L’événement qui propose du théâtre, de la danse, des concerts et du sport se déroule jusqu’au 28 août sur plusieurs sites. Parmi eux, le parvis de la place des Cordeliers (danse, chant, musique), le jardin National (skate et graff), la place Lapérouse (Teqball) et le skatepark de Pratgraussals.

« Rendez-vous de création et de diffusion, ce festival des cultures urbaines, dédié à la jeunesse, a pour principal objectif de favoriser la rencontre des publics et de s’ouvrir au plus grand nombre », expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Tout un programme pour l’Urban festival à Albi

Plusieurs pièces seront présentées dans le cadre de la deuxième édition de Carrément théâtre. Cet événement est organisé sur le modèle de Carrément musique avec deux spectacles gratuits dans la cour du Carré Public durant l’Urban Festival. Au programme, notamment la comédie « Ma mère est une ado », dans laquelle des jeunes font la connaissance de leurs parents adolescents.

L’Urban festival d’Albi propose aussi une étape de la deuxième édition du Teqball tour. Le teqball est un sport qui se joue sur une sorte de table de ping-pong incurvée et dotée d’un filet solide. Cette nouvelle discipline sportive est à mi-chemin entre le football et le tennis de table. Les deux meilleurs joueurs seront qualifiés pour la finale prévue le samedi 12 novembre à Marseille.

Par ailleurs, durant l’Urban festival, l’association Rixe Arena Tournament donne accès gratuitement à des consoles et des bornes d’arcade en “freeplay”. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les jeux sur console. Les meilleurs joueurs pourront participer à des tournois de Tekken 7, Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ et Guilty Gear Strive. « Les gagnants remporteront leurs places pour participer à l’un des plus gros tournois d’Europe qui se déroulera à Lyon : The MixUp », annoncent les organisateurs du festival.

Informations pratiques : le programme complet de l’Urban festival est disponible sur le site de la mairie d’Albi accessible en cliquant ici.