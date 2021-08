Sécheresse dans le Tarn et Garonne : Les restrictions d’usage de l’eau se durcissent

Alors que les prévisions météos annoncent une dizaine de jours de beau temps, sans pluie, la préfecture du Tarn-et-Garonne a décidé de durcir les mesures de restriction d’usage de l’eau.

Avec le beau temps et l’absence de pluie, qui devrait durer encore une dizaine de jours, les débits des cours d’eau continuent de baisser dans le Nord du Tarn-et-Garonne. Quelques petits affluents sont même totalement asséchés. En conséquence, la préfète du Tarn-et-Garonne a pris la décision de durcir encore un peu plus, à partir de ce samedi 28 août, les mesures de restriction de l’eau déjà en vigueur dans le département.

Les mesures de restriction désormais en vigueur

Pour les particuliers, l’irrigation des potagers et des serres est interdite en journée (de 8 heures à 20 heures en zones d’alerte 2 et 3 et de 12 heures à 20 heures en zone 1-B). Le remplissage des piscines et des plans d’eau d’agrément est totalement interdit. La remise à niveau quotidienne des piscines reste autorisée dans les zones en alerte de niveau 1-B.

Pour les agriculteurs, les prélèvements d’eau sont limités deux jours par semaine dans les zones de niveau 1-B et 3,5 jours par semaine dans les zones de niveau 2. Pour les zones de niveau trois, l’interdiction est totale tous les jours de la semaine sur les cours d’eau y compris leurs affluents et les nappes d’accompagnement.

Quel niveau d’alerte pour les différents bassins du Tarn-et-Garonne ?

Bassin placés en niveau d’alerte 1-B

14 – Bassin de la Bonnette

43 – Bassin de la Barguelonne amont

46 – Bassin de la Petite Barguelonne

45 – Bassin du Lendou

62 – Petits affluents de l’Arrats

Bassin placés en niveau d’alerte 2

12 – Bassin de la Baye

13 – Bassin de la Seye

15 – Bassin de la Lère non-réalimentée

19 – Petits affluents de l’Aveyron

24 – Bassin du Lemboulas amont + Petit L

26 – Bassin de la Lupte-Lembous

27 – Petits affluents du Tarn

41 – Bassin de la Sère

42 – Bassin du Lambon

49 – Petits affluents de Garonne

64 – Petits affluents de Gimone

Bassins placés en alerte de niveau 3

23 – Bassin du Tescou non-réalimenté

47 – Bassin de la Séoune

Pour plus de précisions sur les mesures de restriction d’eau vous pouvez consulter l’arrêté de la préfecture du Tarn-et-Garonne.