Sport Occitanie : les résultats complets du week-end du 3 et 4 février

En rugby, le Castres Olympique s’est imposé avec la manière à Pau tandis qu’en football le TFC en a fait de même à Reims. Voici tous les résultats sportifs du week-end, en Occitanie.

Toulouse s’est imposé avec le bonus offensif contre Bayonne. @ Stade Toulousain

En rugby, Castres s’impose à Pau à l’issue d’un match dingue

Ce samedi après-midi, le Castres Olympique s’est imposé à l’issue d’un match dingue sur la pelouse de la Section Paloise (33-44). Les Tarnais ont inscrit cinq essais dans cette rencontre où les défenses ont été mises à rude épreuve. Il s’agit d’un succès important pour le CO qui se replace au classement et se retrouve en 7e position, aux portes du Top 6, à égalité de points Clermont.

Ce dimanche après-midi, le TFC a réalisé une très belle opération en s’imposant sur la pelouse de Reims 3 à 2. Les Toulousains ont inscrit trois buts en première mi-temps, grâce à Christian Mawissa, Shavy Babicka et Thijs Dallinga, avant de subir les assauts des locaux et de se faire peur lors du second acte. Mais les Violets ont tenu et sont allés arracher cette victoire importante qui leur permet de prendre de l’air sur la zone rouge de Ligue 1 et de grimper en 12e position.

En handball, Nîmes s’incline sur le parquet du PSG

L’USAM Nîmes Gard s’est incliné ce dimanche après-midi sur le parquet du PSG (30-22), pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui s’est jouée lors de la première mi-temps où les Parisiens ont réussi à prendre le large pour tourner en tête à la mi-temps 21-12. Le second acte était plus équilibré, mais Paris avait fait la différence. Éliminés de cette Coupe de France face au grand favori, les Gardois tenteront de relever la tête jeudi prochain en championnat contre Cesson Rennes.

Les autres résultats sportifs du week-end en Occitanie

Rugby – Top 14

Perpignan 26 – 5 Racing 92

La Rochelle 18 – 10 Montpellier

Stade Toulousain 46 – 26 Bayonne

Football – Ligue 1

Rennes 2 – 1 Montpellier

Football – Ligue 2

Angers 2 – 1 Rodez

Football – Division 1 féminine

Dijon 1 – 0 Montpellier

Football – Division 2 féminine

Metz 1 – 3 Rodez

Rugby à XIII – Elite 1

Avignon 28 – 34 Lézignan

Albi 42 – 18 Toulouse

Pia – Carcassonne : reporté au dimanche 24 mars à 15h

Villeneuve 12 – 20 Limoux

Handball – Coupe de France

Montpellier 36 – 26 Dunkerque

Toulouse 28 – 25 Cesson Rennes

Handball – Proligue

Sélestat 26 – 25 Frontignan

Volleyball – Marmara SpikeLigue

Sète 3 – 1 Poitiers

Volleyball – Ligue B

Mende 3 – 1 Reims

Volleyball – Ligue A féminine

Béziers 2 – 3 Terville Florange

Basket – Ligue 2 femmes

Toulouse 88 – 59 Feytiat