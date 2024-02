Ligue 1 : la belle opération du TFC qui s’impose à Reims

Ce dimanche après-midi, le TFC s’est imposé sur la pelouse du Stade Reims (3-2), pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Le TFC a réussi l’exploit de s’imposer à Reims, en Ligue 1. © Toulouse Football Club

C’est un gros coup réalisé par le TFC. Battus la semaine dernière au Stadium par Lens (0-2), les Toulousains, sous la menace de la zone de relégation, se devaient de rebondir et ils ont fait mieux que ça en s’imposant sur la pelouse de Reims 3 à 2. Un joli exploit permis grâce à une très bonne entame de match et un but signé dès le premier quart d’heure. Sur un corner côté droit tiré par Gabriel Suazo, c’est le jeune Christian Mawissa qui arrive à pousser le ballon au fond suite à un petit cafouillage.

Une mi-temps chacun

Bien rentré dans cette partie, Toulouse arrive même à doubler la mise peu après la demi-heure de jeu grâce à une de ses deux recrues hivernales, Shavy Babicka. L’ailier gabonais arrive à récupérer un ballon devant la surface et envoie une magnifique frappe enroulée qui vient se loger dans la lucarne du but rémois. Pour couronner cette mi-temps, les Violets inscrivent même un troisième but juste avant la mi-temps sur un pénalty transformé par Thijs Dallinga.

La seconde période est, en revanche, bien différente. Revigorés, les Rémois tentent de renverser la rencontre et marquent dès le retour des vestiaires grâce à une belle frappe de Teddy Teuma. Dominés dans ce second acte, les Toulousains tiennent bon, mais cèdent une deuxième fois en fin de match. Sergio Akieme redonne espoir au Stade de Reims en se jetant au second poteau sur un ballon qui trainait. Reims pensait même arracher le match nul lors de la dernière action, mais le TFC s’en sort sur un improbable sauvetage de Cristian Casseres.

Toulouse prend de l’air sur la zone rouge

Une victoire qui fait du bien au moral des hommes de Carles Martinez Novell mais aussi sur le plan comptable. En effet, le TFC grimpe à la 12e place de Ligue 1 et prend de l’air sur la zone rouge avec quatre points d’avance sur Metz, barragiste.