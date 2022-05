Législatives. Jean-Luc Mélenchon n’est pas candidat et investit Malnuel Bompard à sa place

Jean-Luc Mélenchon n’est pas candidat à sa propre succession à Marseille. Manuel Bompard va tenter de lui succéder lors des prochaines élections législatives. Le Leader de la France insoumise voit en lui « une figure parmi les plus éminentes de la nouvelle génération ».

Manuel Bompard va tenter de succéder à Jean-Luc Mélenchon lors des prochaines élections législatives à Marseille. ©Séverine Sarrat

Fin du suspens. Jean-Luc Mélenchon n’est pas candidat à sa propre succession dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. Il l’a annoncé jeudi 12 mai devant une centaine de personnes devant sa permanence à Marseille. À sa place, le leader de La France insoumise a choisi de parachuter Manuel Bompard, 36 ans, pour les prochaines élections législatives.

« Monsieur Mélenchon, pourquoi n’êtes-vous pas candidat à la législative ? », s’est d’abord interrogé Jean-Luc Mélenchon. « Parce que c’est (Manuel) Bompard qui va être candidat. Je vous le confie. Pardon pour les autres camarades, mais dans les “insoumis”, c’est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Il faut l’élire. »

Manuel Bompard s’installe à Marseille en vue des prochaines élections législatives

Manuel Bompard était le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle. Il a quitté son logement de Toulouse il y a quelques mois pour s’installer dans la cité phocéenne et prendre ses marques, selon Le Monde. En cas d’élection, il renoncera aux fonctions de député européen qu’il occupe depuis 2019.

La quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône englobe le centre-ville de Marseille, les trois premiers arrondissements et une partie des cinquième et sixième. C’est une circonscription acquise à la gauche. En 2017, Jean-Luc Mélenchon a été élu ici avec près de 60 % des suffrages au second tour, face au candidat de La République en marche. Il succédait alors au socialiste Patrick Mennucci. Plus récemment, le chef de file de La France insoumise a obtenu 54,4 % des votes lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2022.