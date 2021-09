Météo. Le Gard et l’Hérault en vigilance orange pour des inondations

Météo-France a placé quatre départements, dont le Gard et l’Hérault, en vigilance orange pour des orages et un risque d’inondation dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 septembre.

Une instabilité se propage durant la nuit du samedi 25 au dimanche 26 septembre sur l’ensemble de l’Occitanie. L’institut Météo-France² a d’ailleurs placé quatre départements, dont le Gard et l’Hérault, en vigilance orange, car leur situation est plus préoccupante. Des orages y sont attendus avec un risque d’inondation.

Dans son bulletin d’alerte, Météo-France prévoit qu” “un épisode pluvio-orageux se met en place dans la nuit de samedi à dimanche sur l’Est du Languedoc et la vallée du Rhône. Les orages s’intensifient en seconde partie de nuit et début de matinée de dimanche, deviennent violents et s’accompagnent de très fortes intensités pluvieuses.”

Toujours d’après l’institut de prévision météorologique, “les orages peuvent donner localement de la grêle et des fortes rafales, mais c’est surtout l’intensité des précipitations qui est préoccupante. Ces orages peuvent donner des quantités de pluie de l’ordre de 70 à 100 mm en peu de temps. L’amélioration se fait par l’ouest en cours de matinée de dimanche. Cette situation présente une forte incertitude sur la localisation et l’intensité des orages les plus violents.”