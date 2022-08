Les Grands Buffets, le plus grand restaurant de France, va quitter Narbonne

Le fondateur du plus grand restaurant de France, Les Grands Buffets, annonce que l’établissement va quitter la ville de Narbonne.

C’est désormais officiel. Le restaurant Les Grands Buffets, s’apprête à quitter Narbonne, où il a ouvert en 1989, pour s’installer dans une autre ville. L’annonce a été faite par le fondateur de l’établissement, Louis Privat, mercredi 3 août. La ville hôte doit être annoncée la semaine prochaine.

Les Grands Buffets est le plus grand restaurant de France avec mille couverts par jour. Il reçoit ainsi plus de 360 000 personnes par an. Des clients viennent de toute la France pour profiter du menu à volonté à 48 euros. L’établissement propose 50 desserts, 70 vins, et le plus grand plateau de fromages du monde avec 111 références. Ce dernier est inscrit dans le livre des records. Les Grands Buffets sont une locomotive économique pour la ville de Narbonne.

Les Grands Buffets à la recherche d’une « ville plus accueillante et responsable »

Louis Privat reproche à l’agglomération du Grand Narbonne et à son président Didier Mouly le manque d’entretien de l’ “Espace de liberté”, qui accueille le restaurant et relève de la gestion de la collectivité. Le restaurateur pointe l’état « lamentable » du parking, un système de climatisation en panne depuis des années, ou encore des problèmes d’étanchéité, comme l’indique La Dépêche du Midi.

Le fondateur du restaurant Les Grands Buffets veut trouver une « ville plus accueillante et responsable ». Plusieurs collectivités sont volontaires pour accueillir le plus grand restaurant de France, à commencer par Perpignan.

« Conscients des difficultés rencontrées par Les Grands Buffets de Narbonne sur leur site historique d’implantation et de leur impact sur l’image de ce prestigieux établissement, la Ville de Perpignan, l’Umih66, et la CCI des Pyrénées-Orientales sont prêtes à proposer des solutions à Louis Privat, patron de cet établissement, pour trouver en terre Catalane l’écrin qui conviendra à la renommée de ce temple de la bonne chère », écrit le maire de Perpignan, Louis Aliot, dans un communiqué commun avec d’autres acteurs économiques.