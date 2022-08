Toujours en alerte, Montpellier se remet après les orages

De nombreux orages ont frappé Montpellier dans la soirée du mardi 16 août. L’Hérault doit passer de la vigilance orange à jaune dans l’après-midi de ce mercredi 17 août.

Crédit photo : licence Pixabay – CC 6147366

À la tombée de la nuit, le ciel s’est mis à gronder. De nombreux orages ont frappé la ville de Montpellier dans la soirée du mardi 16 août, comme en témoignent des images partagées sur les réseaux sociaux par des internautes. Le département de la Haute-Garonne était alors placé en alerte orange aux orages par Météo-France.

Les orages ne provoquent pas de dégâts notables à Montpellier

« Un épisode orageux durable et accompagné de fortes pluies localement s’est produit cette nuit, n’engendrant cependant pas de crues ni de dégâts notables sur la ville de Montpellier. Les cinq points bas fermés hier soir par mesure de précaution ont été rouverts à la circulation », assure la municipalité de Montpellier dans un communiqué ce mercredi 17 août.

« Compte tenu de l’accalmie en cours, le département devrait passer en vigilance jaune orages dans la journée. Toutefois, un nouvel épisode orageux est attendu en fin de journée jusque dans la nuit », indique la municipalité. « Pour ces raisons, les parcs et jardins publics, ainsi que le zoo de Lunaret restent fermés ce jour et le quai du Pirée demeure interdit au stationnement. »

Les orages se déplacent vers le Nord

« Après une accalmie passagère en matinée, de nouveaux orages qui se forment en mer sont sur le point de toucher le littoral des Bouches-du-Rhône et du Gard. Ces orages se déplacent vers le Nord et vont toucher principalement l’Ouest des Bouches-du-Rhône, où ils peuvent être durables et peu mobiles, mais vont s’étendre aussi au Vaucluse et à l’Est du Gard », annonce Météo-France.

« L’Hérault, l’Ouest du Gard, l’Est des Bouches-du-Rhône et le Var semblent moins concernés, mais compte tenu de l’incertitude de la prévision, on ne peut les exclure de la vigilance orange. Les averses qui se produisent actuellement notamment sur les reliefs de l’Hérault et du Gard vont évoluer en orages qui pourront être localement forts », indique encore l’institut météorologique.