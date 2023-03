Hérault. Doublement des saisies de cannabis en un an

Les forces de l’ordre ont verbalisé 4 000 consommateurs pour usage de drogues, rien que dans l’Hérault durant l’année 2022.

Photo d'illustration. © pixabay

Ils n’ont pas chômé. Les forces de l’ordre ont dressé 4 058 amendes forfaitaires délictuelles pour consommation de drogue, rien que dans l’Hérault, durant l’année 2022. C’est ce qu’annonce la préfecture héraultaise dans son bilan de la lutte contre les stupéfiants publié mercredi 1er mars.

Les saisies de drogues sont en augmentation depuis 2017 dans le département, selon les chiffres publiés par l’administration :

– Saisies de cannabis : +95,77% entre 2021 et 2022 et +178.72% depuis 2017 ;

– Saisies de cocaïne : +36.69% entre 2021 et 2022 et +1383,18% depuis 2017.

Quatre-cents opérations de lutte contre les drogues dans l’Hérault

En 2022, plus de 400 opérations de lutte contre les stupéfiants ont été menées dans le département de l’Hérault.

La préfecture de l’Hérault raconte par exemple que « le 02 février dernier, les policiers de la ville de Sète ont réalisé une opération de lutte contre les stupéfiants de grande envergure : cinq individus ont été interpellés, 670 kilos de résine de cannabis, cinq armes (avec munitions) et deux véhicules, dont un de luxe, ont été saisis. C’est une perte de plus de deux millions d’euros à la revente pour les trafiquants. »

Par ailleurs, sur le plan national, 37 510 trafiquants de stupéfiants ont été mis en cause en 2022 contre 35 829 en 2021. C’est une augmentation 4,7%. Près de 15 160 opérations de démantèlement de points de deal ont été menées contre 5 849 en 2021.