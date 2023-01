Une entreprise de Toulouse recrute sans CV ni formation

Confrontée à des difficultés de recrutement, l’entreprise Yéo frais, basée au Nord de Toulouse, est prête à recruter des candidats sans CV ni formation.

La laiterie toulousaine Yéo frais fabrique notamment La Brique Rose. © Fabien Ferrer – La Brique Rose

« Depuis plusieurs années, et malgré une évolution positive du nombre de ses salariés, Yéo frais rencontre de plus en plus de difficultés à recruter. (…) Force est de constater que le recrutement classique à base de CV et d’entretien ne fonctionne plus. » Ce constat est dressé par la laiterie toulousaine Yéo frais qui fabrique notamment La Brique Rose.

À cause du manque de main d’œuvre, l’entreprise a notamment dû prendre la décision difficile et drastique de couper des lignes de production. « Annoncer à nos clients que nous ne pourrons pas les servir parce que nous n’avons pas les ressources internes pour produire, c’est du jamais vu », selon Jérôme Servières, directeur général de la société.

La laiterie de Toulouse casse les codes du recrutement

Pour inverser la tendance, l’industriel basé au Nord de Toulouse a remis en question son processus de recrutement. Il est disposé à cesser les codes pour adopter une démarche aspirationnelle et attractive. Ainsi, l’équipe des ressources humaines innove en lançant les Vendredis recrutement dans ses locaux.

« Le principe est simple : tous les vendredis à 9 heures, l’usine ouvre ses portes à tous les candidats, sans rendez-vous, sans CV, sans formation. La seule contrainte : se rendre au 23 avenue de Fondeyre à Toulouse où ils visiteront l’usine, pourront appréhender le métier de conducteur de machines et échanger avec les équipes terrain en direct », explique l’entreprise qui se chargera de forme ses nouvelles recrues.

Informations pratiques : les Vendredis recrutement de Yéo frais, tous les vendredis à 9 heures au 23 avenue de Fondeyre à Toulouse. D’autres informations par mail à rh.yeo@yfrais.fr