Toulouse. Une balade nocturne à vélo pour voir “Téléo d’en bas”

L’association 2 pieds 2 roues organise une nouvelle balade nocturne à vélo pour voir « Téléo d’en bas », ce vendredi 24 juin à Toulouse.

’association 2 pieds 2 roues organise une nouvelle balade nocturne à vélo pour voir « Téléo d’en bas », ce vendredi 24 juin à Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham

Après avoir pu voir Toulouse d’en haut depuis le téléphérique de Tisséo, voici une proposition totalement différente. L’association 2 pieds 2 roues organise une nouvelle balade nocturne à vélo permettant de voir Téléo, le téléphérique de Toulouse, « d’en bas ». Elle se déroule ce vendredi 24 juin.

« Rejoignez-nous pour la balade nocturne du 24 juin. Nous profiterons de la fraîcheur de la Garonne lors de ce parcours d’environ 17 kilomètres. La balade nous emmènera voir Téléo, la centrale solaire près de l’Oncopole et le mémorial AZF. Et nous terminerons par un petit tour dans les rues festives du centre-ville », annonce l’association 2 pieds 2 roues. Les cyclistes se rassembleront sur le parvis de la basilique Saint-Sernin à 20h30. Et la balade s’achève sur la place du Capitole.

Un vélo en bon état pour voir Téléo d’en bas

L’association fait quelques rappels à destination des intéressés. La manifestation est gratuite et sans inscription. Elle a lieu tous les derniers vendredis du mois de mars à octobre. Le parcours fait entre 15 et 20 km, à un rythme tranquille. Une pause est faite en milieu de parcours.

« Si vous voulez faire la balade de façon plus sportive, n’hésitez pas à venir nous voir avant le départ pour nous aider à assurer la sécurité », précise aussi l’association. Elle invite les participants à venir avec un vélo en état de marche et prévient qu’ « en cas de crevaison ou de problème technique, nous ne pourrons malheureusement pas arrêter le cortège pour aider ».

Informations pratiques : pour davantage d’informations, il est possible de contacter l’association 2 pieds 2 roues sur ses réseaxu sociaux ou au 05 34 30 94 18