Toulouse : approbation du plan pour réduire le bruit du trafic aérien

La préfecture de Haute-Garonne a approuvé, par la publication d’un arrêté préfectoral, le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, établi pour la période 2018-2023. L’objectif est de réduire la pollution sonore provenant du trafic aérien.

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, établi pour la période 2018-2023, vient d’être approuvé par la préfecture de Haute-Garonne, par le biais de la publication d’un arrêté préfectoral en date du 4 octobre dernier.

L’objectif est de réduire la pollution sonore provenant du trafic de l’aéroport, et ainsi de diminuer les effets néfastes sur l’environnement, comme la population. Pour information, un PPBE doit être élaboré pour chaque plateforme aéroportuaire recevant plus de 50 000 avions chaque année. L’aérodrome de Toulouse-Blagnac en a accueilli plus de 103 840 en 2017.

Diminuer le nombre d’habitants exposés au bruit du trafic des avions à Toulouse

L’élaboration de ce plan de prévention du bruit dans l’environnement a été retardé à cause de la crise sanitaire. Après des concertations entre les services de l’Aviation civile et les opérateurs de l’aérien, le PPBE a fait l’objet d’une présentation en commission consultative de l’environnement (CCE) au mois de mars dernier, et a reçu un avis favorable. Il a ensuite été mis à la disposition du public du 23 mars au 23 mai 2022, pour collecter les avis. 123 commentaires et questions ont été recensés.

Le PPBE 2018-2023 répond, selon la préfecture de Haute-Garonne, à deux objectifs affichés :

Diminuer “très fortement” le nombre d’habitants exposés au bruit nocturne (entre 22h et 6h, selon une méthode commune à l’ensemble des aéroports), pour passer de plus de 14 000 habitants actuellement touchés par la pollution sonore, à moins de 8 500

(entre 22h et 6h, selon une méthode commune à l’ensemble des aéroports), pour passer de plus de 14 000 habitants actuellement touchés par la pollution sonore, à moins de 8 500 Poursuivre l’amélioration de la situation sur la période particulièrement sensible du cœur de nuit (comprise entre 00h et 6h)

Au total, le plan comprend 28 mesures. Certaines concernent l’incitation au renouvellement des flottes d’avions, les règles de planification de l’urbanisme au sol, les procédures opérationnelles utilisées dans l’objectif de réduire les émissions sonores et de limiter le nombre d’habitants concernés. D’autres ont pour but d’améliorer l’information et les échanges entre les parties prenantes.