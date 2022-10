À Toulouse, la place du Capitole devient végétale pour un festival

Lors du festival “Toulouse innovante et durable”, du 14 au 16 octobre, des animations s’installent sur la place du Capitole, dont une journée dédiée au végétal au cœur de la ville.

Trois jardins éphémères vont fleurir sur la place du Capitole. Crédit photo : ©Bryan Faham / Le Journal Toulousain.

« La Mairie de Toulouse a l’ambition forte de faire entrer la nature en ville, pour répondre aux enjeux de la transition écologique et répondre à l’envie de tous les Toulousains de vivre au contact de la nature », indique la municipalité dans un communiqué de presse. Cette « ambition » peut se traduire par la mise en place de “Capitole végétal”, une série d’installations et d’animations lors du festival “Toulouse innovante et durable”.

Ce festival, qui se déroule pendant deux mois avec plusieurs rendez-vous, trouve son point culminant sur trois jours, du 14 au 16 octobre. Un forum “zéro carbone” était par exemple organisé le vendredi, dans la salle des Illustres du Capitole. Le festival couvre des sujets variés, comme le travail et la formation, le logement, le recyclage, l’innovation, la mobilité, ou encore l’alimentation.

“Capitole végétal”, temps fort du festival

Dimanche 16 octobre, l’évènement va réunir artisans fleuristes, paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes et scientifiques. Maraîchers, apiculteurs et fermiers agroécologiques viendront également partager leur passion et leur savoir. Il seront présents à Toulouse pour l’un des temps forts du festival, “Capitole végétal”.

Trois jardins éphémères vont venir végétaliser la place emblématique de la Ville rose : “l’arbre à souhaits”, “le monde d’après” et “le jardin pionnier”. Ils seront accompagnés de décors floraux.

Sur place seront également organisés des ateliers, des tables rondes, des stands d’information et de conseils jardins. Il y aura même un concours de reconnaissance de végétaux pour les plus passionnés. Des plants d’arbres seront offerts par la Mairie de Toulouse au stand Jardin et espaces verts.