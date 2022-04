Des fleurs sur mon mur. Jardiner en ville, l’opération est de retour à Toulouse

La mairie lance son opération “Des fleurs sur mon mur”. Les Toulousains peuvent désormais faire leur demande pour végétaliser et fleurir les pieds des façades, les fenêtres et balcons…

Les Toulousains peuvent demander à fleurir leur façade, leurs balcons ou encore leurs fenêtres. (CC BY-NC-ND Olivier Bontemps Poirson / Flickr)

C’est le retour du printemps et avec lui, l’envie de jardiner. A Toulouse, la mairie met en place l’opération “Des fleurs sur mon mur”. Grâce à cette initiative, elle invite les habitants qui le souhaitent à planter des fleurs au pied des façades de maison, aux fenêtres et aux balcons ou encore les pieds d’arbres situés devant leur domicile.

Cette démarche s’adresse à tous ceux qui souhaitent embellir leur rue. Une fois la demande acceptée, les services de la mairie et de Toulouse Métropole réalisent des fosses sur l’espace public. Ils les livrent également avec de la terre végétale, le jardinier n’a plus qu’à planter. Pour savoir quelles plantes il peut y mettre, l’habitant aura aussi une liste de plantes durables et des conseils de jardinage fournis.

Quels espaces peuvent être fleuris ?

Pour embellir sa rue, plusieurs moyens sont possibles avec l’opération “Des fleurs sur mon mur”. Toute personne peut demander à planter des végétaux au pied de façade que ce soit devant sa maison, son immeuble ou son commerce. Les habitants peuvent également végétaliser et fleurir leurs fenêtres et leurs balcons. Les pieds d’arbre devant le domicile sont aussi concernés par l’opération. La mairie précise tout de même que « l’accord sera soumis à une étude de faisabilité et à des prescriptions strictes » pour ce cas-là.

Les Toulousains peuvent aussi s’amuser à végétaliser et fleurir une ou des barrières de la ville. Ce sont celles qui se trouvent le long du trottoir devant les habitations. Des fleurs ou des bacs peuvent être installés selon l’autorisation de la mairie. Et pour finir, la municipalité met à disposition un espace public dans les quartiers pour un collectif associatif. Dans son explication, la mairie précise qu’un « travail préparatoire du sol de la parcelle sera réalisé (décompactage, labourage) par la collectivité. Sur les parcelles pourvues d’un point d’eau, l’irrigation sera possible. Vous pourrez alors acheter ou vous procurer des végétaux que vous planterez et entretiendrez ».

Faire sa demande à la mairie de Toulouse

Pour participer à l’opération, il suffit de faire la demande pour recevoir le formulaire d’inscription par mail à desfleurssurmonmur@mairie-toulouse.fr ou par courrier à Opération “Des fleurs sur mon mur” – Mairie de Toulouse au 1 place du Capitole, 31040 Toulouse. Une fois rempli, il suffit de renvoyer le formulaire d’inscription par mail ou par courrier en pensant bien à cocher la case concernant la “Charte de végétalisation”.

La demande est ensuite étudiée par Toulouse Métropole. Ils vérifieront alors « toute présence de réseaux en sous-sol ou d’une cave avec risque d’infiltration, la largeur insuffisante sur le trottoir pour assurer la continuité piétonne et le cheminement des personnes à mobilité réduite, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur certains secteurs de la ville doivent vérifiés au préalable ».