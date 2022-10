Toulouse : une partie de la ligne A du métro va fermer plus tôt

Une partie de la ligne A du métro à Toulouse s’arrêtera de fonctionner plus tôt ces lundi 24 et mardi 25 octobre 2022. Cette interruption partielle du trafic va concerner les stations entre Arènes et Balma-Gramont puis entre Basso Cambo et Arènes. Des Bus Relais A’ seront mis en place.

Tisséo doit effectuer des « travaux de maintenance sur les voies » de la ligne A du métro. Crédit photo : CC BY SA Guillaume Paumier

Avis aux usagers du métro à Toulouse. La ligne A va faire l’objet d’une interruption partielle en soirée ces 24 et 25 octobre 2022. Elle cessera en effet de circuler dès 22h, mais seulement entre certaines stations. Habituellement, la ligne A n’est plus en service à minuit en semaine.

Dans le détail, le trafic sera interrompu entre les stations Arènes et Balma-Gramont lundi. Il le sera ensuite entre Basso Cambo et Arènes mardi. Le trafic de la ligne A du métro « fonctionne normalement sur le reste de la ligne », précise Tisséo. Il reprendra en totalité à 5h le lendemain.

Pourquoi la ligne A du métro à Toulouse va fermer plus tôt ?

Si la ligne A du métro à Toulouse s’arrête plus tôt ces lundi et mardi, c’est pour permettre la réalisation de « travaux de maintenance sur les voies ».

« Le remplacement de certains équipements nécessaires au bon fonctionnement du métro nécessite un temps d’intervention plus long que la plage horaire habituelle de fermeture nocturne du service métro. Cette opération de maintenance normale sur les voies requiert exceptionnellement l’arrêt partiel du métro ligne A à partir de 22h pendant deux nuits », explique le réseau de transports en commun.

Des Bus Relais A’ mis en place pour pallier la fermeture

Tisséo n’a pas choisi de fermer partiellement la ligne A du métro ces 24 et 25 octobre par hasard. « La période des vacances scolaires et la soirée ont été choisies pour limiter au maximum les perturbations, l’affluence étant moins importante », précise le réseau de transports en commun.

Pour pallier cette fermeture, Tisséo va mettre en place des Bus Relais A’ à partir de 22h. Ils effectueront ainsi la liaison entre les stations Arènes et Balma-Gramont toutes les 12 minutes ce lundi et entre Basso Cambo et Arènes à la même cadence ce mardi.