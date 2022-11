Toulouse. L’opéra du Capitole présente “La Bohème”

Ce week-end des 26 et 27 novembre et jusqu’au 6 décembre, l’Opéra national du Capitole de Toulouse interprète “La Bohème” de Giacomo Puccini.

L’opéra est accompagné de l’accordéon de Michel Glasko. Crédit photo : ©Mirco Magliocca

C’est un des opéras les plus célèbres au monde. “La Bohème”, de Giacomo Puccini, est toujours interprété plus d’un siècle plus tard. Ce samedi 26 novembre à 20h, ce dimanche 27 novembre à 15h, et pour encore six autres dates jusqu’au 6 décembre, il est présenté au Théâtre du Capitole.

C’est bien sûr l’Opéra national du Capitole de Toulouse qui sera chargé de jouer cette Bohème. À la direction musicale, Lorenzo Passerini, pour sa première en France, mènera à la baguette l’orchestre du Capitole. La mise en scène, les décors et les costumes sont, eux, signés par le duo franco-canadien Barbe & Doucet. Une production « à la fois flamboyante et lyrique, moderne et toujours surprenante », selon le directeur artistique Christophe Ghristi.

“La Bohème”, un opéra en quatre tableaux

Quatre jeunes compagnons arpentent le pavé parisien, de Montmartre au Quartier latin : le poète Rodolfo, le peintre Marcello, le musicien Schaunard et le philosophe Colline. Des étudiants sans le sou qui se découvrent au fil de dialogues sur l’art et la philosophie, ou sur leurs émois amoureux.

Entourés de Mimi, la petite fleuriste au cœur tendre, et Musetta, la grisette, ils traversent des moments de nostalgie ou d’espoir, des rêves puis des désillusions. Un drame sur l’insouciance de l’artiste et sur « l’heureuse précarité », un éloge à la vie de bourgeois bohème du XIXe siècle.

Informations pratiques : “La Bohème”, par l’Opéra national du Capitole de Toulouse. Adresse : théâtre du Capitole, place du Capitole. Horaires : à 20h les 26, 29 et 30 novembre ainsi que les 2, 3 et 6 décembre ; à 15h les 27 novembre et 4 décembre. Tarif : de 5 à 113€, réservation conseillée en ligne.