Toulouse. Michel Sarran perd sa 2e étoile au guide Michelin

Le guide Michelin dévoilera son palmarès le 6 mars, mais il fait déjà savoir que le chef Michel Sarran perdra sa deuxième étoile à Toulouse.

Le restaurant du chef Michel Sarran à Toulouse perdra sa deuxième étoile au guide Michelin. © Anne Emmanuelle Thion

Coup de tonnerre dans la gastronomie. Le guide Michelin dévoilera son palmarès pour l’année 2023 le 6 mars prochain. Mais une semaine avant le jour J, l’organisation fait déjà quelques annonces fracassantes.

Michel Sarran, deux étoiles depuis 2003

Le restaurant du chef Michel Sarran à Toulouse, qui porte son nom, perdra sa deuxième étoile Michelin cette année, fait savoir le guide à l’AFP. L’établissement a obtenu sa première étoile en 1996, et sa deuxième en 2003.

Par ailleurs, Michel Sarran a plusieurs activités annexes. Le Gersois est un emblématique juré du concours culinaire “Top Chef” sur M6. Il a participé au programme de 2015 à 2021, l’année où il en a été évincé. Depuis 2018, le chef signe la carte du restaurant sur le toit des Galeries Lafayette à Toulouse, Ma biche sur le toit. Aussi, en 2021, il lance la chaîne de restaurants Croq’Michel avec Michel Lunarca.

Guy Savoy rétrogradé de trois à deux étoiles

Comme Michel Sarran à Toulouse, la table de l’Alpaga à Megève et Jean-Luc Tartarin au Havre perdront aussi leu deuxième étoile. Aussi, le guide rétrograde de trois à deux étoiles les tables de Guy Savoy et du Rochelais Christopher Coutanceau.

Le guide Michelin est célèbre à travers le monde. Il a donc la capacité à faire ou défaire le rayonnement d’un chef et de son restaurant. La perte d’une étoile a pour conséquence une diminution du nombre de réservations et peut impliquer une baisse du chiffre d’affaires d’un établissement et même des licenciements.