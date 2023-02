Toulouse. Des idées pour transformer la place Arnaud Bernard

La Métropole de Toulouse a l’ambition de transformer la place Arnaud Bernard. Plusieurs projets sont à l’étude. Voici ce qu’il en est.

Après les aménagements réalisés à Saint-Sernin, c’est désormais au tour d’Arnaud Bernard d’être embelli. Avec le Projet Toulouse Centre, la Métropole a l’ambition de transformer les rues Gatien-Arnoult, Trois Piliers, Arnaud Bernard et de végétaliser la place Arnaud Bernard.

L’histoire du quartier Arnaud Bernard est riche, comme le raconte la collectivité sur son site : « porte Royale, marquant l’entrée de la ville, place forte du commerce jusqu’au milieu du XXe siècle (marché de gros, halle couverte), quartier d’accueil des populations immigrées (italienne, puis espagnole et maghrébine), aussi quartier culturel et convivial et encore quartier populaire ».

La création d’une placette

Un projet urbain est donc sur les rails pour redonner à Arnaud Bernard son rayonnement dans l’hypercentre de Toulouse. Des concertations ont eu lieu avec les habitants. Plusieurs options d’aménagements sont sur la table. Un projet définitif doit être dévoilé dans le courant du mois de septembre 2023.

Un lifting est par exemple prévu sur la rue Gatien Arnoult, qui relie la place Arnaud Bernard au parvis de la basilique Saint-Sernin. Cela inclut la création d’une placette arborée, avec l’implantation de mobilier urbain à l’intersection avec les rues Trois Piliers et Saint-Charles.

Des ambitions sur la place Arnaud Bernard à Toulouse

Dans le quartier, la collectivité a surtout l’intention de s’attaquer à la place Arnaud Bernard elle-même. Plusieurs idées sont à l’étude.

Les propositions d’aménagement consistent essentiellement à végétaliser la place. Cela passe par la plantation d’arbres et donc la réorganisation des terrasses. Il y a également une volonté de rafraîchir le lieu avec l’installation de brumisateurs au sol.

Toujours dans cette optique de rafraîchissement, les propositions visent aussi à mettre des plantes grimpantes et des toiles. Aussi, durant la nuit, il pourrait y avoir un éclairage d’ambiance. Mais ces dernières idées doivent encore passer l’étape des études techniques et dépendent du budget disponible.