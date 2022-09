Tisséo lance une enquête sur les déplacements dans l’aire urbaine toulousaine

Jusqu’en mars 2023, Tisséo mène une grande enquête sur les déplacements dans l’agglomération toulousaine. Cette étude doit permettre de mieux les comprendre et de les organiser.

Jusqu’en mars 2023, Tisséo Collectivités mène une grande enquête sur les déplacements dans l’agglomération toulousaine. ©Félix Marchet SoFlash Production Tisséo Collectivités

La Région Occitanie et Tisséo Collectivités, la branche chargée d’organiser les transports en commun, mènent jusqu’en mars 2023 une grande enquête pour mieux comprendre les déplacements sur l’aire urbaine toulousaine et y répondre. Il est notamment question de l’organisation des réseaux de transports en commun urbains et interurbains, des aménagements cyclables et piétons, de la circulation routière, ou encore de la gestion du stationnement.

« Le but de l’enquête est de permettre une vision globale et cohérente de l’ensemble des déplacements et de constituer une base de données sur les déplacements effectués quotidiennement par les habitants de l’aaireir urbaine. Elle donne une image précise et fiable de la pratique des différents moyens de déplacement », explique Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Collectivités, à travers un communiqué. « Ces données nous permettront d’adapter les projets de transports par rapport aux besoins et aux attentes de nos voyageurs. »

Tisséo mène une enquête à domicile et par téléphone

La dernière enquête sur les déplacements date de dix ans en arrière. Elle s’est déroulée en 2012-2013. Elle sera menée auprès de 15 000 habitants tirés au sort dans les 453 communes qui composent l’aire urbaine toulousaine.

Cette étude n’est pas en lien avec celle qui est régulièrement réalisée par Tisséo à bord des bus et métro. D’ailleurs, elle est réalisée à domicile ou par téléphone par les sociétés Test et Terre D’appels Field. Les premiers résultats seront disponibles à la fin de l’année 2023.

« Le questionnaire administré vise à recueillir de façon anonyme des informations sur le ménage (composition, nombre et type de véhicules et de vélos possédés), et les déplacements de chaque membre de la famille. Il permettra de collecter des indicateurs d’équipements des ménages, de mobilité individuelle, de part des différents modes de déplacement, de flux par zone, etc », précise Tisséo.