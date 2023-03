[Vidéo] Séisme en Turquie et en Syrie : une association toulousaine vient en aide aux sinistrés

Afin de venir en aide aux sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie, l’association Sans Frontières Daoudi Nisrine a centralisé à Toulouse des dons venus de toute la France pour les expédier vers les deux pays. Environ quatorze tonnes de marchandises seront expédiées depuis la Ville rose.

Cette association à Toulouse envoie des dons aux sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie © association Sans Frontières Daoudi Nisrine

Plus de 50 000 morts et des centaines de milliers de sinistrés. Voici, selon Le Monde, le bilan provisoire du séisme de magnitude 7.8 qui a frappé de plein fouet la Turquie et la Syrie le lundi 6 février dernier. Pour venir en aide aux rescapés qui survivent au milieu des décombres, l’association Sans Frontières Daoudi Nisrine, a réuni à Toulouse des dons venus de toute la France afin de les acheminer vers le sol turc et syrien.

Une aide précieuse pour les 26 millions de sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie

Médicaments, vêtements chauds, tentes, couvertures et autres produits indispensables ont ainsi été envoyés ces deux dernières semaines en avion ou par bateau, comme nous l’explique Nisrine Daoudi, présidente de l’association à Toulouse : « Nous sommes en relation directe avec le consul de Turquie à Bordeaux et le ministère des affaires étrangères en Turquie. Cela nous a permis de savoir précisément quels étaient les besoins sur le terrain. »

Elle poursuit : « Environ quatorze tonnes de marchandises vont être expédiées, c’est sept de plus que pour notre dernière mission d’aide au Vénézuela. » Par ailleurs, trois médecins de l’association Sans Frontières Daoudi Nisrine se sont rendus sur place afin de secourir les rescapés de la catastrophe naturelle. Une aide qui se révélera précieuse pour les sinistrés, évalués à 26 millions de personnes selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Estelle Ben-mghira