Easy Jet desservira Rhodes (Grèce) depuis Toulouse cet été

A partir du 2 juillet prochain, la compagnie aérienne easyJet desservira Rhodes (Grèce) au départ de Toulouse.

Easy Jet desservira Rhodes depuis Toulouse à partir de cet été. Crédit: RHL Images Wikimedia Commons CC-SA 2.0

Toujours autant courtisée par les touristes, la Grèce et plus précisément Rhodes sera desservie à partir de cet été par easyJet au départ de Toulouse. A compter du 2 juillet 2023, la compagnie aérienne low-cost opèrera un vol à destination de l’archipel grec une fois par semaine, le dimanche. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à partir de 42 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) sur les sites d’achat de billets. Rhodes est attractive pour ses plages typiques de la Grèce et son littoral animé mais également pour son côté plus sauvage et ses sites archéologiques. Avec ses 1 408 km², Rhodes est la plus grande île du Dodécanèse et fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988.

De plus en plus de destinations au départ de Toulouse

Rhodes sera donc accessible à partir de cet été mais l’aéroport Toulouse-Blagnac s’ouvre à d’autres destinations depuis plusieurs mois. Récemment, l’aéroport a également ouvert une ligne à destination de Faro (Portugal) à raison de deux départs par semaine, Québec, Nador (Maroc) ou encore Florence, Venise, Hambourg avec la compagnie Volotea. Aussi, en septembre, la compagnie Chalair s’est implantée à l’aéroport de Toulouse pour desservir les villes de Marseille, Nantes et Rennes, pour des vols qui s’adressent principalement à la clientèle professionnelle.