Destination Marseille, Nantes, Rennes : Une nouvelle compagnie se pose à Toulouse

La compagnie aérienne Chalair Aviation se prépare à faire des vols au départ de Toulouse vers les aéroports de Marseille, Nantes et Rennes.

Un ATR 43 de la compagnie Chalair Aviation à l’aéroport de Paris-Orly. Crédit photo : CC BY SA Olivier CABARET – Wikimedia commons

Une nouvelle compagnie aérienne se prépare à survoler le ciel de la Ville rose. Chalair Aviation annonce le lancement de trois lignes interrégionales au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac le lundi 3 octobre. Elle proposera de rallier Marseille deux fois par jour en semaine, ainsi qu’un vol quotidien vers Nantes et Rennes.

Chalair Aviation est une petite compagnie française basée à Caen-Carpiquet qui opère depuis 36 ans sur le territoire. Elle est présente sur le marché des lignes régulières, vols à la demande et transports dédiés à l’étranger. La société exploite aujourd’hui une douzaine d’avions, des ATR et des Beechcraft. Les lignes au départ de Toulouse seront assurées par des appareils ATR 42 et 72.

Voici les vols de Chalair Aviation à Toulouse

Dans le détail, les voyages vers l’aéroport de Marseille Provence les départs sont prévus du lundi au vendredi à 6h20 pour une arrivée à 7h20 et à 18h05 avec une arrivée à 19h05. Les vols retour sont programmés à 7h50 avec un atterrissage à 8h50 et à 19h35 pour une arrivée à 20h35.

Concernant les vols en direction de l’aéroport de Nantes Atlantique, les départs sont programmés du lundi au vendredi à 14h30 pour une arrivée à 15h45. Les vols retour décollent à 16h20 et se posent à 17h35.

Enfin, un vol est prévu chaque jour, du lundi au vendredi, vers l’aéroport Rennes-Bretagne à 9h20 pour une arrivée à 10h45. Le voyage retour est programmé à 11h15 pour un atterrissage à 12h40.

« Forte d’un partenariat de long terme avec Air France, la compagnie Chalair Aviation est partenaire de leur programme de fidélité permettant aux adhérents de continuer à cumuler des miles ! », note l’aéroport de Toulouse-Blagnac.