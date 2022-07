Retour des scooters en libre-service à Toulouse avec Yego

Des scooters en libre-service font retour dans les rues de Toulouse sous la marque Yego en ce mois de juillet. Ils sont disponibles à partir de 0,29 euro la minute.

Une vague verte envahit la Ville rose. Des scooters en libre-service sont à nouveau proposés à Toulouse depuis le début du mois de juillet par la société Yego. Quelque 300 deux-roues électriques aux allures de Vespa, de couleur verte, sont déployés dans la ville.

Cet opérateur français s’installe après le départ d’Indigo Weel en décembre 2021 après qu’un incendie est touché son entrepôt logistique à Colomiers. Elle n’était alors plus en mesure d’assurer m’entretient de son parc toulousain.

La société Yégo, dont un des fondateurs vient de Toulouse, est déjà présente à Paris, Bordeaux, ou encore Barcelone où son siège est installé. Ses scooters sont louables via une application mobile. Il faut créer un compte avec son permis de conduire. Le smartphone permet ensuite de débloquer un deux-roues et fait office de clé.

Jusqu’où aller avec Yego à Toulouse ?

Chaque scooter dispose d’une assurance propre et de deux casques. Avec eux, les utilisateurs de Yego pourront rouler dans tout l’hypercentre de Toulouse et des zones plus éloignées. À l’ouest, il est possible d’aller. Au nord, jusqu’au stade Ernest Wallon et à la station de métro Borderouge. À l’est, jusqu’à Roseraie et la Côte Pavée. Et au sud, jusqu’à Montaudran et les Halles de la machine. Mais ils ne pourront pas être garés n’importe où, c’est à vérifier sur l’application.

Le service est disponible à partir d’un tarif de base de 0,29 euro par minute. Mais plusieurs packs sont proposés : 25 euros pour une utilisation illimitée pendant 24 heures ou encore 40 euros pour 72 heures