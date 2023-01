Les nouveaux projets en cours dans les quartiers Lalande et Sept-Deniers à Toulouse

Plusieurs projets se préparent dans les quartiers Lalande et Sept-Deniers à Toulouse. L’opération “Mes idées pour mon quartier” va effectivement leur permettre de se doter de pistes cyclables sécurisées, de composteurs partagés ou d’un nouveau terrain de sport synthétique.

Les quartiers Lalande et Sept-Deniers à Toulouse vont avoir leur lot de nouveaux projets © 2023 Google / capture écran

Quatre nouveaux projets sont en cours de réalisation dans les quartiers Lalande et Sept-Deniers à Toulouse. Des projets en lien avec l’opération “Mes idées pour mon quartier“. Pour mémoire, la municipalité avait appelé les Toulousains à déposer des projets qu’ils souhaiteraient voir être réalisés dans leur lieu de vie. Ils en avaient proposé 1600. Après une présélection par des riverains, une analyse technique de faisabilité et un vote des habitants, il ne reste plus que 83 idées à présent.

Parmi elles, quatre concernent donc les quartiers Lalande, Sept-Deniers, mais également Ginestous. Le projet qui a récolté le plus de votes, soit 61, se trouve dans la catégorie “déchets et recyclage”, les deux suivants au sein de la catégorie “cadre de vie” et le dernier dans la catégorie “éco-mobilité”. La Ville de Toulouse va mobiliser un budget total de 417 000 euros pour chacun d’entre eux. Ces propositions lauréates de l’appel à idées devraient être réalisées « dans les deux ans » à venir.

Un compost partagé dans le quartier Lalande

La première idée lauréate propose la mise en place d’un compost partagé dans le quartier Lalande pour un budget de 7 000 euros. « Pourquoi envoyer mes déchets se faire incinérer au Mirail avec tous ceux des villes de Toulouse, Blagnac, Cugnaux et Villeneuve-Tolosane alors qu’une grande partie pourrait ne pas l’être en développant des aires de compostage partagé ? », déplore le porteur de ce projet qui espère pouvoir grâce au compost « faire pousser des tomates dans le futur jardin partagé de Lalande ».

Sauf que ce jardin partagé ne pourra pas voir le jour au sein du quartier « par manque de foncier ». La mairie de Toulouse avance toutefois une alternative. « Il est possible d’envisager la mise en place de composteurs dans le Parc de la Violette. Cette idée permet de valoriser les déchets organiques produits par les foyers », indique la Ville. Pour autant, elle prévient : « Il est nécessaire qu’un groupement de 30 foyers minimum soit constitué pour en assurer l’entretien et la gestion par la suite ».

Création d’un terrain de sport en synthétique

La zone verte des Ponts-Jumeaux, située entre la rue des Sports et la rocade, va bientôt disposer d’un terrain de sport en synthétique. C’est en tout cas ce que prévoit le second projet lauréat dans les quartiers Sept-Deniers, Ginestous et Lalande. L’habitant qui a déposé cette proposition lors de l’appel à idées demande effectivement à « réaménager le grand terrain de football aujourd’hui en sable en terrain synthétique, éventuellement le réduire de taille pour en faire deux, un de foot et un de rugby ».

La municipalité semble d’accord avec ce projet d’un montant de 150 000 euros. Mais celui-ci pourra être réalisé uniquement en partie. « L’aménagement du terrain en sable en deux terrains synthétiques est possible mais cela dépasserait le budget alloué. Afin de rester dans un budget de moins de 200 000 euros par idée, il est proposé la mise en place d’un seul terrain en synthétique (sur les deux proposés, soit de foot, soit de rugby) à définir ultérieurement », détaille la Ville de Toulouse.

Bientôt une statue de soldat aux Sept-Deniers ?

La troisième proposition porte sur l’installation d’une statue de soldat aux Sept-Deniers qui « furent l’objet d’opérations militaires en 1814 lors de la bataille de Toulouse ». La personne à l’origine de cette idée explique : « Je propose qu’un monument soit érigé à la mémoire de ces combats pour la défense de Toulouse et, pourquoi pas, une statue grandeur nature symbolisant un soldat de la Grande Armée ». Selon la mairie, cette idée d’un coût de 60 000 euros est recevable, « mais sous réserve ».

Elle explique : « Un emplacement sur le quartier des Sept-Deniers à proximité de la poste est envisageable », sauf que « la Direction générale de la culture de la mairie souhaite maîtriser l’implantation d’ouvrages sur l’espace public, la mise en place d’une procédure centralisée est en cours avec la création d’une commission spécifique jugeant selon des critères précis l’opportunité de l’installation d’une œuvre sur l’espace public. Il faudra donc soumettre toute proposition à cette commission ».

Des pistes cyclables entre les Sept-Deniers et Ginestous

Le dernier et troisième projet consiste en la création de pistes cyclables sécurisées pour relier le quartier des Sept-Deniers à Ginestous. « Actuellement pour faire la jonction il n’y a rien, si ce n’est que de passer sur la route qui est très empruntée par de nombreuses voitures, poids lourds. Les jeunes qui vont grimper à la salle de Sport Block’out doivent passer par deux ronds points appelés Lubin-Lebrère puis Degon. C’est très dangereux ! », dénonce l’habitant qui propose cette idée.

Pour la création de ces pistes cyclables sécurisées entre le quartier des Sept-Deniers et celui de Ginestous, la municipalité toulousaine va investir un budget total de 200 000 euros. Elles devraient voir le jour, mais petit à petit. « La mise en place du maillage devra se faire par étape pour ne pas dépasser dans le long terme les 200 000 euros. Quelques sections pourront être réalisées dans le cadre de “Mes idées pour mon Quartier” », indique la mairie de la Ville rose.