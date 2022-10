Toulouse : votez pour ces projets qui vont changer votre quartier

La Ville de Toulouse invite tous ses habitants à voter du 3 au 31 octobre pour les futurs projets qui changeront leur quartier. 200 sont proposés au total.

La création de pistes cyclables fait notamment partie des projets proposés (CC BY Jean-Louis Zimmermann / Flickr)

À vos votes ! Dans le cadre de “Mes idées pour mon quartier”, tous les habitants de Toulouse sont invités à voter du lundi 3 octobre au lundi 31 en ligne pour un ou plusieurs projets qui changeront leur quartier. Au nombre de 200, ils sont classés en six catégories : consommation responsable, déchets et recyclage, nature en ville, éco-mobilité, énergie et cadre de vie.

Parmi les différents projets, vous pouvez ainsi voter pour la création d’une zone de street workout dans le jardin Pierre Larousse, la végétalisation de la rue Matabiau ou encore la création d’une piste cyclable avenue Saint-Exupéry. Toutes les idées sont à retrouver sur le site dédié. Chaque habitant peut sélectionner un à trois projets. Il y en a d’ailleurs jusqu’à 10 par quartier, dont au moins cinq écologiques.

Un budget de 8 millions d’euros pour ces projets

Les projets qui récolteront le plus de voix devraient se concrétiser assez rapidement. En effet, ils seront réalisés « dans les deux ans », annonce la mairie de Toulouse. Un budget total de huit millions d’euros, dont 300 000 par quartier, sera consacré au financement de ces projets.

Pour rappel, la Ville avait lancé la démarche “Mes idées pour mon quartier” à l’été 2021. Le but : « améliorer le cadre de vie et mettre en œuvre des actions écologiques au plus près des habitants ». Sollicité par la mairie, les Toulousains avaient proposé 1600 projets. Environ 800 ont été présélectionnés par des habitants réunis au sein d’ateliers citoyens puis en bureau de quartier avec les associations locales. Les services de la Ville ou de la Métropole ont ensuite validé leur faisabilité technique et financière.