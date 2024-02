Météo : des nuages avant le retour de la pluie la semaine prochaine à Toulouse

Après une semaine marquée par du brouillard et des éclaircies sur Toulouse, Météo France prévoit des nuages avant le retour de la pluie sur la Ville rose la semaine du 5 au 11 février.

Des nuages sont annoncés en début de semaine prochaine à Toulouse avant la pluie, selon Météo France. © teh_z1b / Shutterstock.com

Si la semaine dernière, il n’y a pas eu de pluie sur la Ville rose, il faudra ressortir les parapluies en fin de semaine prochaine, car de nombreuses averses sont annoncées.

La semaine commencera par deux jours très nuageux ce lundi et ce mardi. Du brouillard est prévu le matin pour ces deux jours avec 5°C au thermomètre avant deux après-midi sous les nuages et 11°C au maximum.

Mercredi sera la plus belle journée de la semaine prochaine. En effet, pas de brouillard, ni de nuages, ni de pluie au programme. Selon Météo France, il y aura des éclaircies le matin avant un après-midi et une soirée ensoleillés, qui feront monter les températures jusqu’à 16°C sur la Ville rose.

De la pluie en fin de semaine et le week-end

Jeudi, la matinée ressemblera à la veille avec du soleil de prévu et 7°C au mercure. En revanche, les nuages referont leur apparition dans l’après-midi pour rester toute la soirée même si les températures ne baisseront pas pour autant avec 19°C annoncés au maximum sur Toulouse.

Vendredi, la journée commencera sous la pluie dans la Ville rose avec 12°C au thermomètre. L’après-midi, la pluie devrait laisser la place aux nuages pour toute la soirée avant l’apparition de quelques gouttes dans la nuit.

Concernant le week-end, du vent est à prévoir pendant deux jours avec des rafales allant jusqu’à 60 kilomètres-heure. Samedi, des averses sont annoncées pour toute la journée et des températures qui oscilleront entre 10 et 13°C. Dimanche, de la pluie est annoncée pour le matin et l’après-midi avant quelques éclaircies dans la soirée sur Toulouse.