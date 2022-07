Météo : une nouvelle vague de chaleur attendue à Toulouse la semaine prochaine

Les prévisions de Météo France font état d’un nouvel épisode de fortes chaleurs à partir de lundi prochain à Toulouse. Celui-ci devrait durer au moins jusqu’au milieu de la semaine suivante. On attend ainsi des températures allant de 34 à 38 degrés.

Les températures devraient à nouveau frôler les 40 degrés à Toulouse la semaine prochaine © DR

Pour l’instant, aucune alerte n’est lancée, mais un épisode de fortes chaleurs devrait frapper Toulouse et sa région dans les prochains jours. Pour l’heure, les températures sont encore supportables puisqu’elles oscillent autour des 30 degrés. Mais à partir de ce dimanche 10 juillet, le mercure devrait monter tous les jours un peu plus, « sous l’influence d’un solide anticyclone qui gonfle sur les Îles britanniques », constate Météo France. À raison d’un degré supplémentaire quotidiennement, le thermomètre devrait afficher des valeurs largement supérieures aux normales de saison la semaine prochaine, voire au-delà.

En effet, Météo France prévoit des températures très élevées à partir de ce lundi 11 juillet. Supérieures aux normales saisonnières, elles seront comprises entre 34 et 38 degrés, au plus chaud des journées, et ce durant toute la semaine. La nuit, le thermomètre aura du mal à descendre en dessous des 24 degrés. Le soleil sera omniprésent. Pas un nuage à l’horizon, ni même un souffle de vent pour aider à supporter cet épisode caniculaire.

D’autant que les prévisions de Météo France ne prévoient pas de baisse des températures avant le 20 juillet (date des prévisions les plus lointaines). Même si l’indice de confiance n’est plus que de 2 sur 5 à partir du samedi 16 juillet, la tendance ne s’inversera pas du tout au tout. Attendez-vous donc à une semaine suffocante. L’Agence régionale de santé (ARS) recommande la plus grande vigilance à l’égard des personnes âgées, des enfants et des femmes enceintes. Dans un même temps, elle rappelle les bons réflexes à adopter durant cet épisode de fortes chaleurs.