Lufthansa commande quinze gros-porteurs de plus à Airbus

La compagnie allemande Lufthansa passe une commande de dix A350-1000 et cinq A350-900 auprès d’Airbus.

Lufthansa commande dix A350-1000 et cinq A350-900 de plus auprès d’Airbus. © Airbus

Le carnet de commandes s’allonge. Lufthansa a conclu une commande de dix A350-1000 et cinq A350-900 supplémentaires auprès d’Airbus, annonce l’avionneur européen ce jeudi 2 mars. Ainsi, la compagnie allemande aura dans sa flotte un total de 60 appareils de la famille A350.

« Avec la reprise des vols internationaux, les tensions économiques et la pression en matière de développement durable se font de plus en plus sentir. Par conséquent, les avantages considérables de l’A350, qui est le seul appareil de conception épurée et donc la solution la plus efficace, sont de plus en plus palpables », note Christian Scherer, directeur commercial chez Airbus.

Lufthansa, un client historique d’Airbus

Avec ces gros-porteurs de dernière génération, « la compagnie aérienne poursuit sa voie vers la décarbonation », se réjouit l’avionneur européen. Il assure que ce modèle « consomme nettement moins de carburant que les avions de la génération précédente et génère par conséquent moins d’émissions.

En outre, Airbus et Lufthansa ont signé un d’accord « visant à renforcer leur coopération dans le domaine du développement durable et des technologies d’avenir ». Les deux entreprises entendent notamment intensifier l’utilisation de carburants aéronautiques durables, optimiser la gestion des vols pour les rendre plus efficaces, et explorer l’emploi de l’hydrogène.

L’avionneur rappelle que depuis l’A300 dans les années 1970, Lufthansa a exploité tous les appareils de la famille Airbus, de l’A220 à l’A380, en passant par la famille A320, l’A330/A340 et l’A350.