Circulation : des bouchons de plus en plus tôt à l’Ouest du périphérique de Toulouse

Comme tous les matins, Le Journal Toulousain fait un point sur la circulation et les bouchons sur le périphérique de Toulouse. Ce mercredi 13 septembre, les ralentissements ont commencé bien avant 7h sur la N124, entre Léguevin et Colomiers.

A l’Ouest de Toulouse, la circulation est dense sur le périphérique. CC shilin wang – pixabay

Les heures de pointe sont la hantise des automobilistes à Toulouse. Tous les matins, vous êtes nombreux à vous rendre au travail et à emprunter les axes routiers de l’agglomération. Et depuis le début de la semaine, la circulation est dense, et ce, de plus en plus tôt. C’est un phénomène observé notamment sur la N124 à l’Ouest de Toulouse. Les conducteurs en provenance de L’Isle-Jourdain, Léguevin ou encore Pibrac rencontrent quelques difficultés en direction de la Ville rose. Le Journal Toulousain fait le point sur la circulation et les bouchons en cours sur le périphérique de Toulouse.

Les bouchons matinaux sur l’Ouest du périphérique de Toulouse

Au Nord de Toulouse : les premiers ralentissements se sont formés peu après 7h ce mercredi au niveau de l’échangeur des Sesquières. Et au fur et à mesure que la circulation se densifie, les automobilistes en provenance de Montauban et du périphérique extérieur Est sont de plus en plus nombreux, et ce, sur plus de 4 kilomètres. Si vous devez emprunter l’A68 entre Albi et Toulouse, attention. Un accident a eu lieu vers 7h30 à hauteur de Castelmaurou en direction de la Ville rose. Le véhicule impliqué se trouve actuellement sur la bande d’arrêt d’urgence comme l’indique Bison Futé, mais un bouchon s’est rapidement formé. Il s’étend actuellement sur plus de 4 kilomètres.

À l’Est de Toulouse : un ralentissement est en cours sur l’A61, sur le périphérique intérieur en direction du Sud de l’agglomération. Cela concerne les automobilistes qui se trouvent actuellement entre Quint-Fonsegrives et Saint-Orens-de-Gameville, sur plus de 2 kilomètres.

Au Sud de Toulouse : la circulation est dense sur l’A620 sur le périphérique intérieur. Cela se ressent notamment au niveau de la sortie n°24 d’Empalot, en amont de l’échangeur avec l’A64. Les automobilistes sont également nombreux sur cette dernière en direction de Toulouse. Si vous arrivez de Roques ou de Roques-sur-Garonne, il va falloir être patient.

À l’Ouest de Toulouse : c’est l’axe le plus perturbé tous les matins. Vous êtes toujours aussi nombreux, et ce, de plus en plus tôt. Les bouchons remontent sur la N124 jusqu’à hauteur de Léguevin. Ils s’étendent sur plus de 9 kilomètres, avec un impact sur la circulation jusqu’au périphérique Ouest de Toulouse.