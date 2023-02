BFMTV. Le journaliste toulousain Rachid M’Barki licencié pour “faute grave”

Déjà suspendu d’antenne depuis la mi-janvier, le journaliste toulousain Rachid M’Barki est licencié par BFMTV pour une série de manquements.

Une douzaine de séquences ont été diffusées sur BFMTV sans l’aval de la rédaction en chef. Crédit photo : CC BY SA Telebasel – Wikimedia commons

C’est désormais acté. BFMTV met un terme à sa collaboration avec le journaliste toulousain Rachid M’Barki. Il présentait “Le journal de la nuit” mais était suspendu d’antenne depuis le 11 janvier et l’ouverture d’une enquête interne après des soupçons d’ingérence étrangère.

La nouvelle a été annoncée dans un mail interne aux salariés de la chaîne d’information dans la matinée de ce jeudi 23 février. Des investigations internes « ont permis d’identifier plusieurs séquences, entre 2021 et 2022, qui ont été diffusées sans respect des process de validation et de la ligne éditoriale », écrit Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la chaîne, dans ce mail relayé par Télérama.

« La responsabilité d’un journaliste qui n’a pas respecté les règles »

« Ces manquements sont de la seule responsabilité d’un journaliste qui n’a pas respecté les règles en vigueur au sein de la rédaction. La direction a décidé de mettre fin à son contrat de travail le 21 février 2023. Une plainte contre X relative aux faits dont BFMTV a été victime a été déposée le 22 février 2023 », précise-t-il.

Le journaliste perd également la présentation de l’émission “Faites entrer l’accusé” sur RMC Story, qui fait partie du même groupe que BFMTV. En revanche, comme le souligne Télérama, aucune information n’a fuité sur les conditions de ce licenciement pour « faute grave ».

Après Rachid M’Barki, la chaîne va renforcer ses contrôles

Un retour de Rachid M’Barki à l’antenne de BFMTV paraissait compliqué. La direction de la chaîne info se sentait trahie par le journaliste qui fait partie de ses équipes depuis sa création en 2005.

Une douzaine de séquences problématiques auraient été identifiées. Selon les informations de la cellule d’investigation de Radio France, elles portaient notamment sur des oligarques russes, le Qatar, le Soudan, ou encore le Sahara “marocain”.

« Ce cas isolé ne reflète en rien le travail exceptionnel et rigoureux exercé avec professionnalisme et déontologie par les deux cent cinquante journalistes de BFMTV, auxquels la direction réaffirme son soutien et sa confiance », fait remarque Marc-Olivier Fogiel. Mais après cette affaire, la chaîne prévoit de « renforcer encore ses dispositifs et contrôles ».