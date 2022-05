Législatives. Trois candidats soutenus par Résistons ! de Jean Lassalle en Haute-Garonne

En Haute-Garonne, trois candidats se présentent aux élections législatives avec le parti Résistons ! de Jean Lassalle. Le premier tour se tiendra le 12 juin.

La XVème législature a duré 49 mois, hors vacances parlementaires. ©Assemblée Nationale

Trois candidats se présentent aux élections législatives dans les cinquième et sixième circonscription de la Haute-Garonne en étant soutenus par le parti Résistons ! de Jean Lassalle. Ces derniers bénéficient également de l’appui du mouvement régionaliste “Occitanie País Nòstre”.

Résistons ! investit Jérôme Piques aux élections législatives

Dans la cinquième circonscription, qui englobe le nord de Toulouse, Grenade, Fronton, Fenouillet, etc, le parti investit Jérôme Piques. Il était aussi candidat aux élections législatives en 2017, mais avec l’étiquette “régionaliste occitan” du Parti de la Nation Occitane. « Un contact est d’ailleurs établi à ce moment-là avec le tout nouveau parti de Jean Lassalle, Résistons !, qui présentait pour la première fois des candidats », raconte le parti dans un communiqué. Un rapprochement s’ensuit. Et le candidat est aujourd’hui investi par le mouvement de Jean Lassalle.

Parmi les idées que défend Jérôme Piques, il y a la réduction du millefeuille territorial, des régions historiquement cohérentes (Occitanie, Bretagne, Bourgogne, Corse etc) pour la gestion adéquate des infrastructures dans les territoires éloignés de l’aire d’influence de la mégapole parisienne, favoriser les circuits courts, ou encore la mise en place d’un “ticket paysan” sur le principe du ticket restaurant.

Sylvie Bonnemaison brigue la sixième circonscription

Dans la sixième circonscription, qui couvre l’ouest de Toulouse, Cadours, Saint-Lyx, Colomiers, Tournefueilles, etc, le parti investit Sylvie Bonnemaison. Elle était présente au moment des élections régionales sur la liste “Bastir Occitanie” soutenue par Jean Lassalle. « Elle a évidemment participé à la campagne de l’élection présidentielle de Jean Lassalle et a donc aujourd’hui son soutien sur cette circonscription », note le parti.

Sylvie Bonnemaison souhaite notamment faire barrage à l’oligarchie parisienne dont émane la présidence en place. Elle veut aussi simplifier l’administration, améliorer le système scolaire et le système de santé, développer notre armée, ou encore lutter contre le réchauffement climatique.

Baptiste Marquie aligné dans la dixième circonscription

Enfin, dans la dixième circonscription, qui regroupe Castanet-Tolosan, Escalquens et Revel, le parti de Jean Lassalle aligne Baptiste Marquie. Il est conseiller municipal à Caignac, agriculteur et directeur d’une entreprise qui produit des farines, huiles et autres pâtes de façon artisanale.

« Moi, on me verra sur le terrain. Je ne viendrai pas juste faire campagne », déclare le candidat dans les colonnes de La voix du Midi. Je vis sur la circonscription, j’y travaille, j’y emploie du monde et fais vivre plusieurs familles. J’estime apporter déjà beaucoup de choses à mon territoire et je continuerais à le faire. Je ne disparaîtrais pas du jour au lendemain pour repartir en Aveyron comme la candidate de gauche ou pour rester à Paris comme le fera certainement Madame Faure. »