Coupures d’électricité. La préfecture se prépare avec les collectivités d’Haute-Garonne

La préfecture de la Haute-Garonne a rassemblé les collectivités du département pour se préparer à d’éventuelles coupures d’électricité. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Miguel Á. Padriñán – Pexels

Depuis Tirana, en Albanie, où il était en déplacement, le président de la République Emmanuel Macron a rejeté, mardi 6 décembre, « les scénarios de la peur » autour des éventuelles coupures d’électricité.

Moins d’une semaine après, lundi 12 décembre, la préfecture de la Haute-Garonne a réuni l’ensemble des collectivités locales du département « afin de réaliser un point sur la situation et les mesures qui sont à anticiper dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle du plan national de délestage électrique en Haute-Garonne ». Pour les services de l’État, l’objectif est simple : « se préparer pour être prêt et garantir la sécurité des personnes et des biens pendant ces éventuelles coupures ».

« Les élus ont posé des questions très concrètes et ont fait émerger la nécessité d’anticiper toutes les questions liées notamment aux écoles et aux personnes vulnérables, ces dernières sont d’ailleurs invitées à se rapprocher de leur mairie et s’inscrire dans le registre qui leur est dédié », fait savoir la préfecture.

Des coupures d’électricités envisagées en janvier en Haute-Garonne et en France

Les coupures d’électricité ciblées pourraient avoir lieu durant des plages de deux heures entre 8 heures et 13 heures et de 18 heures à 20 heures. Elles seront mises en place en dernier recours si les économies d’électricité sont insuffisantes. Et elles concerneront des zones localisées, d’environ 2 000 clients.

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français RTE a fait un point sur la situation électrique du pays et ses perspectives. « Selon l’un de ses scénarios, la France pourrait en janvier se retrouver en situation de tension, ce qui pourrait conduire RTE à émettre un signal Ecowatt “orange” ou “rouge” », indique la préfecture. Ecowatt est le dispositif de météo de l’électricité.

« Si la mobilisation est suffisante, le système électrique sera soulagé et le risque de coupure sera écarté. En revanche, si la mobilisation était insuffisante, RTE pourrait alors être amené, deux ou trois jours après la première alerte “Ecowatt rouge”, à demander aux distributeurs d’électricité de procéder à des coupures localisées et temporaires. Elles sont mises en œuvre en dernier recours (le jour J) pour éviter une panne de grande ampleur », explique la préfecture haut-garonnaise.