Coupures d’électricité. Moissac dénonce “l’incompétence de l’Etat”

La Mairie de Moissac, en Tarn-et-Garonne, regrette qu’en cas de coupure d’électricité, elle ne sera prévenue que la veille au soir. © Héloïse Thépaut

Les conditions dans lesquelles seront opérées les éventuelles coupures de courant en cas de manque d’électricité pendant l’hiver se précisent. « Les services de l’État viennent d’informer les maires qu’ils ne seront prévenus de ces coupures que la veille au soir », regrette la municipalité de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, à travers un communiqué lundi 12 décembre. « Les communes n’auront donc aucune possibilité d’anticiper ces coupures d’électricité et devront gérer la situation dans l’urgence. »

« L’État a également indiqué aux communes qu’elles auront l’obligation de fermer les établissements scolaires le jour du délestage durant la matinée », ajoute la Mairie dirigée par Romain Lopez ((RN). « Comme lors de la crise sanitaire, l’État décharge les conséquences de son incompétence et de son impréparation sur les communes et la population. »

En cas de coupure d’électricité, la Mairie de Moissac fera au mieux

La municipalité de Moissac indique qu’ « hormis le 112, la totalité des communications téléphoniques seront coupées, ce qui pourrait engendrer une paralysie des services publics locaux. Au-delà des écoles et des services publics, l’absence totale de visibilité quant aux créneaux des délestages perturbera très certainement le fonctionnement des entreprises et des commerces. »

Les coupures d’électricité ciblées pourraient avoir lieu durant des plages de deux heures dans des zones localisées. La commune de Moissac fait savoir qu’elle fera cependant « tout son possible » pour annoncer les fermetures d’écoles dans les meilleurs délais et gérer les services municipaux.

« Pendant des années, la qualité du parc nucléaire français, reconnu à travers le monde, assurait à notre pays son indépendance et sa mise à l’abri de telles pénuries », fait remarquer la Mairie de Moissac. « Nous payons aujourd’hui les conséquences du démantèlement progressif de cette filière d’excellence organisé par des gouvernements français soumis à l’Union européenne et aux lobbies pro-EnR et anti-nucléaire. »