Les gendarmes de Haute-Garonne donnent des conseils pour éviter les cambriolages

Les gendarmes de Haute-Garonne s’organisent et délivrent quelques bons conseils pour éviter les cambriolages, notamment durant la période des vacances.

Les gendarmes de la Haute-Garonne s’organisent et délivrent quelques conseils pour éviter les cambriolages durant la période des vacances. Photo d’illustration. © pixabay

Le passage à l’heure d’hiver, la réduction du recours à l’éclairage public pour la sobriété énergétique, ou encore les départs en vacances, sont autant de facteurs qui constituent des effets d’aubaine pour les cambrioleurs. Les forces de l’ordre doivent donc adapter leurs moyens déployés sur le terrain.

« Notre objectif est de prévenir et rassurer la population, commerçants et entrepreneurs compris, en assurant une présence renforcée et en les associant à nos actions », explique la gendarmerie de la Haute-Garonne.

Le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne peut notamment compter sur sa réserve opérationnelle pour accroître sa présence de voie publique. Une compagnie d’intervention de réserve territoriale (CIRT) sera ainsi constituée dès le 18 février et déployée quotidiennement sur différents secteurs des compagnies de gendarmerie départementale de Muret, Toulouse-Saint-Michel, Villefranche-de-Lauraguais et Toulouse Mirail.

Face aux cambriolages, les gendarmes de Haute-Garonne s’adaptent au contexte local

En outre, les gendarmes donnent quelques conseils pour éviter les cambriolages en cas d’absence prolongée. « Des recommandations en matière de lutte contre les cambriolages, mais aussi des conseils en cas d’absence prolongée seront diffusés. Et pour que les Haut-Garonnais se retrouvent dans ce qui leur est proposé, il a été décidé d’adapter les messages au contexte local du Sud-Ouest », fait savoir la gendarmerie.

Ainsi, la population retrouvera dans ses flyers et affiches la brique typiquement toulousaine, mais aussi des expressions des plus dignes de la culture du Sud-Ouest ou encore des références rugbystiques pour les plus fervents supporters du Stade Toulousain.