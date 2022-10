Haute-Garonne. Des élus demandent une coordination des travaux du canal du Midi

Dans une lettre adressée au préfet de la Haute-Garonne Étienne Guyot, 16 conseillers départementaux demandent que les travaux qui provoquent la fermeture du canal du Midi soient réalisés simultanément, l’année prochaine. Cela permettrait d’éviter une interdiction trop longue de la navigation, le canal étant une des premières destinations fluviales en Europe.

Des conseillers départementaux de la Haute-Garonne demandent au préfet de coordonner l’ensemble des travaux réalisés aux abords du Canal du Midi en 2023 pour éviter une trop longue fermeture à la navigation © Nathalie Lacomme

Seize conseillers départementaux de la Haute-Garonne ont rédigé une lettre à l’attention du préfet Étienne Guyot pour demander la coordination de l’ensemble des travaux qui nécessiteront l’arrêt de la navigation sur le canal du Midi, ou de la circulation des piétons et cyclistes aux abords, en 2023.

En effet, plusieurs chantiers sont prévus. Telle que la rénovation des berges le long du boulevard de la Méditerranée à Toulouse dont les travaux commenceront début 2023 et entraineront une fermeture du canal durant près de trois mois. Aussi, « les travaux préparatoires à la troisième ligne de métro et la connexion de la ligne B mèneront à la fermeture du même canal pour une durée de deux mois à la fin de l’année 2023 », expliquent les élus du Département.

Les travaux auront un impact sur l’attractivité touristique du canal du Midi

Au total, les eaux seront donc fermées à la navigation pour une durée totale de cinq à six mois en 2023. « Ces fermetures auront un impact sur l’attractivité touristique du canal, la circulation de transit et l’accès aux berges pour les promeneurs. D’autant plus que la Ville de Toulouse est ville hôte pour la Coupe du monde de rugby 2023. La mise en place d’un “canal artificiel” est prévue, engendrant des perturbations importantes pour la navigation sur le canal du Midi, voire son interruption », regrettent les 16 conseillers départementaux.

Une raison pour laquelle il apparaît « nécessaire » aux élus de coordonner l’ensemble des travaux, afin de « limiter au maximum l’impact médiatique de la fermeture ainsi que les gênes occasionnées, alors que le canal du Midi est la première destination fluviale en Europe, qui génère environ 1 130 emplois ».