Voilà comment le Conseil départemental de la Haute-Garonne va aider une ville d’Ukraine

Le Département de la Haute-Garonne va venir en aide à Kherson, une ville d’Ukraine qui a subi l’occupation russe pendant plusieurs mois. La collectivité va effectivement financer l’installation d’un centre d’abri d’urgence dans la commune.

Le Département de la Haute-Garonne va financer l’installation d’un centre d’abri d’urgence une ville d’Ukraine. Crédit photo : licence Pixabay – CC jorono

« Dès le début du conflit, le Conseil départemental a fermement condamné l’agression de la Russie envers l’État ukrainien. De nombreuses actions d’accueil de réfugiés, de dons aux associations ou d’acheminement de matériel d’urgence, ont été mises en place par le Conseil départemental », rappelle-t-il dans un communiqué.

Un an après, le Département de la Haute-Garonne continue de se mobiliser. La collectivité compte effectivement financer l’installation d’un centre d’abri d’urgence, en collaboration avec l’association Ukraine Libre et le groupement des ONG Marlog et Caducei, dans la ville de Kherson, commune durement touchée par le conflit.

Cette ville d’Ukraine a sollicité l’aide du Département

En effet, Kherson « a subi l’occupation russe pendant huit mois, libérée le 11 novembre 2022, systématiquement bombardée par l’armée russe, a vu la plupart de ses infrastructures énergétiques, logistiques, résidentielles et économiques détruites, cambriolées ou vandalisées », souligne le Département.

Cette ville a ainsi sollicité l’aide du Conseil départemental de la Haute-Garonne le 20 janvier pour « l’installation d’équipements d’urgence de points de chauffage et de coworking dans des abris souterrains, notamment des sous-sols de centres commerciaux de la ville », précise la collectivité.

Que permettent ces centres d’abri d’urgence ?

Ces centres peuvent accueillir 1 000 personnes. Ils leur permettent gratuitement de rester dans une pièce chauffée avec de la lumière, de l’eau et des sanitaires, d’accéder à des repas et des boissons chaudes, à Internet, de recharger leurs appareils électroniques, de dormir et de travailler au chaud.

« Malgré les bombardements quotidiens qui perdurent, l’administration militaire de Kherson, avec l’installation de ces centres d’abri aménagés, pourra offrir aux habitants des espaces de repos et de répit face à des conditions de vie très difficiles », estime le Département qui va donc financer l’un d’eux.

Le Département de la Haute-Garonne va mobiliser 60 000 €

En tout, le Conseil départemental de la Haute-Garonne compte mobiliser 60 000 € environ pour l’installation de ce centre d’abri d’urgence dans la ville de Kherson. Son financement sera voté « très rapidement par les élus départementaux », assure la collectivité.

L’association Ukraine Libre réalisera ensuite l’achat du matériel et les ONG Marlog et Caducei l’achemineront et l’installeront sur site à Kherson « dans les meilleurs délais », annonce le Département dans son communiqué de presse.