Les 46 communes de Haute-Garonne où les équipements hivernaux seront obligatoires

À partir du 1er novembre prochain, il sera obligatoire de détenir des équipements hivernaux dans son véhicule, chaînes à neige ou pneus hiver, dans 46 communes de Haute-Garonne. En voici la liste.

La préfecture de la Haute-Garonne annonce l’entrée en vigueur dans le département de l’obligation d’équipement hivernaux sur les véhicules en zones montagneuses à compter de ce 1er novembre 2021 en Haute-Garonne. Il s’agit d’« améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale ». Jusqu’au 31 mars inclus, il faudra donc détenir des chaînes à neige dans son coffre ou équiper son véhicule de pneus hiver, dans 46 communes de Haute-Garonne.

La liste des communes concernées en Haute-Garonne

Voici la liste de ces communes, qui a été fixée « en concertation avec les élus locaux », précise la préfecture : Antignac, Argut-Dessous, Artigue, Bachos, Bagnères-de-Luchon, Baren, Benque-Dessous-et-Dessus, Bezins-Garraux, Billière, Binos, Bourg-d’Oueil, Boutx, Burgalays, Castillon-de-Laboust, Cathervielle, Caubous, Cazaril-Laspènes, Cazaux-Layrisse, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cirès, Garin, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Guran, Herran, Jurvielle, Juzet-de-Luchon, Lège, Mayrègne, Melles, Montauban-de-Luchon, Moustajon, Oô, Portet-d’Aspet, Portet-de-Luchon, Poubeau, Razecueillé, Saccourvielle, Saint-Aventin, Saint-Mamet, Saint-Paul-d’Oueil, Salles-et-Pratviel, Signac, Sode, Trébons-de-Luchon.

Dérogations et nouvelle signalisation

Les services de la préfecture indique que la RN125 et la RD125 sont exclues du périmètre d’obligation. Et qu’à compter du 1er novembre, une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. « Elle indiquera les entrées et les sorties de zones de montagne où l’obligation d’équipements hivernaux s’appliquera ». À noter que les éventuels manquements à cette obligation ne seront pas sanctionnés cet hiver. « Des opérations d’information et de pédagogie accompagneront la mise en place de ce dispositif dans les prochaines semaines », conclut la préfecture.

Source : communiqué de presse