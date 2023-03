Gers. Effondrement de la tour de l’église de Saramon

La tour Saint-Victor de l’église de Saramon, dans le Gers, s’est effondrée ce jeudi 16 mars, aux environs de 7h30. Il n’y a, à priori, pas de victime.

La tour Saint-Victor de l’église de Saramon, dans le Gers, s’est effondrée ce jeudi 16 mars, aux environs de 7h30. © Sdis 32

Grosse frayeur dans le Gers. La tour Saint-Victor de l’église de Saramon s’est effondrée sur elle-même ce jeudi 16 mars vers 7h30. Dans sa chute, la construction qui date du XIe siècle a arraché plusieurs morceaux de l’église, ce qui a provoqué des éboulis dans le cœur même de l’édifice religieux.

Deux familles relogées après l’effondrement dans le Gers

Très rapidement, une unité de sauvetage déblaiement du Service départemental d’incendie et de secours a été mobilisée sur le lieu du sinistre. Des chiens de recherche ont également été dépêchés sur place pour lever le doute sur de potentielles victimes ensevelies. A priori, l’effondrement n’a pas causé de pertes humaines.

Un périmètre de sécurité provisoire a été établi par les secours. Deux maisons s’y trouvent et leurs habitants ont pu être temporairement relogés dans leur famille. La gendarmerie est sur place afin de sécuriser le lieu du sinistre. Le préfet du Gers et un représentant de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine se sont rendus sur place pour constater les dégâts.

Des experts attendus pour un diagnostic

« Tous les objets de l’église ont été mis en sécurité », fait savoir la préfecture du Gers, à la mi-journée. « Des experts seront présents sur place dans la journée pour procéder au diagnostic du bâtiment et évaluer le périmètre de sécurité à mettre en place. »