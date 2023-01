Le président du Grand Auch Cœur de Gascogne démissionne

Pascal Mercier démissionne de sa fonction de président du conseil de l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne « pour raison de santé ». Son successeur sera désigné le jeudi 19 janvier prochain.

Pascal Mercier démissionne de sa fonction de président de l’agglomération Grand Auch © Grand Auch Cœur de Gascogne

Il vient tout juste de démissionner. Pascal Mercier quitte sa fonction de président du conseil de l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. Selon les informations de La Dépêche du Midi, confirmées par l’agglomération, le maire de Preignan a pris cette décision « pour raison de santé ». S’il quitte la présidence, Pascal Mercier conserve toutefois son siège de conseiller communautaire.

Pour rappel, il avait été élu à la tête du conseil de l’agglomération au mois de juillet 2020. Deux ans après son élection, Pascal Mercier quitte donc sa fonction de président du Grand Auch Cœur de Gascogne. C’est en 2020 également que Pascal Mercier a été réélu maire de Preignan. Il est le premier magistrat de la commune depuis 2008. L’élu avait succédé à Pierre Lasserre.

Michel Baylac président par intérim du Grand Auch

Le nom du successeur de Pascal Mercier sera connu la semaine prochaine. Le conseil communautaire se réunira effectivement en séance plénière et publique ce jeudi 19 janvier à 18h dans la salle des Cordeliers à Auch. Les élus désigneront à cette occasion leur prochain président et rééliront par ailleurs les vice-présidents du conseil de l’agglomération. Ces derniers sont au nombre de 15.

En attendant ces élections, Michel Baylac devient président par intérim de l’agglomération. Le maire de Roquelaure et président de l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’Intercommunalités) 32, était jusqu’à présent premier vice-président du Grand Auch Cœur de Gascogne en charge du développement et de l’aménagement du territoire et de l’accessibilité aux services publics du territoire.