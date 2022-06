Auch : Cats on Trees et le Choeur de l’Armée française au festival Éclats de Voix

La 25e édition du Festival Éclats de Voix aura lieu du 13 au 19 juin prochain à Auch. Pour les noces d’argent, les organisateurs ont décidé d’investir les lieux emblématiques de la ville et d’inviter les artistes qui ont marqué l’histoire de l’événement. Au programme : Cats on Trees, le Chœur de l’armée française, The Real Group…

Originalité, excellence et éclectisme. Le festival Éclats de Voix reste fidèle à sa devise dans l’organisation de sa 25e édition qui aura lieu du 13 au 19 juin prochain dans le chef-lieu du département du Gers : Auch.

Pour fêter comme il se doit ses noces d’argent avec le public, le festival a souhaité réinvestir différents lieux emblématiques de la ville, comme le Dôme de Gascogne, la grande salle du théâtre d’Auch, la cour de la caserne Espagne et la maison de Gascogne. « En ces temps où notre planète se trouve confrontée à des catastrophes naturelles ou provoquées par des guerres, il est bon de savoir s’unir et de partager des moments d’émotion intense qui font la richesse de notre vie en commun et de la paix », déclare Patrick de Chirée, fondateur du festival.

Lyrisme, chants a cappella, chœurs…

Pour cette 25e édition, les organisateurs ont invité un florilège d’artistes qui ont marqué l’histoire du festival depuis sa création à Auch, en 1998. Le duo français Cats on Trees donnera le top départ des festivités avec la présentation au public de son troisième et dernier album.

Puis la semaine se poursuivra avec le talent et l’humour des chanteurs-bruiteurs Stéréo’types, les voix lyriques et le jeu théâtral des Cata divas, puis les chants a cappella des King’s Singers et de The Real Group. Enfin, la semaine se terminera avec une représentation du Chœur de l’armée française, et plusieurs de chœurs amateurs. « Le festival veut mettre à l’honneur la voix dans toutes ses expressions et tous ses styles. Il y a une part de classique, une autre de variété, de la musique du monde ainsi que des objets vocaux non identifiés », soulignent les organisateurs.

Le public aura également l’occasion d’assister, mercredi 15 juin, à la projection au Ciné 32 du film “No land’s song”. Le long métrage raconte l’histoire de la compositrice iranienne Sara Najafi, bravant les censures de son pays pour organiser un concert de chanteuses solo, alors que les femmes n’ont plus le droit de chanter seules devant un public depuis la révolution de 1979.

Infos pratiques : Festival Éclats de Voix, du 13 au 19 juin à Auch. Réservation en ligne, ou en points de vente physique au Circa et à l’Office du tourisme de Auch. Tarifs : de 8 à 30 euros.